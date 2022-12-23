12 yaş Türkiye Şampiyonu Bekir Devran Esendağlı

Türkiye Tenis Federasyonu’nun en önemli ulusal organizasyonu olan Milli Takım Belirleme turnuvasında, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı 12 yaş Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Aralık ayı içerisinde Adana, İstanbul ve İzmir de gerçekleştirilen 12-14-16 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvalarına Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu sporcularından Bekir Devran Esendağlı, İstanbul’da gerçekleşen TTF 12 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası Final maçında Çınar Şenkaya karşısında 6/2 6/4 kazanarak 32’lik fikstürde set vermeden yenilgisiz şampiyon olmayı başardı.

TENİS FEDERASYONU’NDAN KUTLAMA

Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu Bekir Esendağlı’ya Federasyon adına kutlama mesajı gönderdi.

Mesaj şöyle:

Türkiye Tenis Federasyonu'nun en önemli ulusal organizasyonu olan Milli takım belirleme turnuvasında, GMB Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı Türkiye Şampiyonu oldu. Böyle bir başarıyı ilk kez yakalayan Kıbrıslı Türk olarak Bekirin başarısından büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Bu başarıda en büyük emek önce küçük yaşına rağmen, büyük özveri gösteren Bekirimizin, sonra sırasıyla antrenörü Mustafa Ülker'in ve elbette Bekir'e inanan güvenen ve arkasında sonsuz destek olan ailesinin. Hepinize bizlere bu gururu yaşattığınız için Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Tenis Camiası adına çok teşekkür ederim.”

