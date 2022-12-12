banner875
banner885
13 0
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
11 0
 
Adayların sırası belirlendi
Adayların sırası belirlendi
13 0
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
18 0
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
21 0
Driftte uluslararası şov zamanı
Driftte uluslararası şov zamanı
23 0
Salon seçme yarışları tamamlandı
Salon seçme yarışları tamamlandı
21 0
banner878
banner887

Türkiye programdan çıkarılmıştı, Güney Kore'yi pişman ettirdi!

banner898

Geçtiğimiz günlerde ABD'de alınan kararla Türkiye'ye F-16 alımını sınırlandıran maddeler yasa tasarısından çıkarılırken F-35 görüşmeleri ise devam ediyor. Fakat F-35'ler, bir başka ülkeyi adeta pişman ettirdi. Güney Koreli pilotlar F-35'ten hayli şikayetçi. Zira iddiaya göre pilotlar uçaklarını çalıştırabilmek için her gün ABD'ye şifre sormak durumunda. Üstelik bir değil, iki şifre.

banner825
Türkiye programdan çıkarılmıştı, Güney Kore'yi pişman ettirdi!
banner892

İlk şifreyi almadan çalıştıramıyor, ikinci şifreyi almadan ise uçağın savaş özelliklerinden yararlanamıyorlar. Güney Kore pilotları F-35'ten dert yanıyor. Pilotları bıktıran özellikler dünyanın gündemine otururken Türkiye'nin F-35 üretimi ortak projesinden çıkarılması yeniden akıllara geldi. F-35'lerin can sıkıcı 'şifre' şartı şöyle...

thumbs_b_c_12821e037656327cef3991a8140b3ac7

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ ŞİFRE GEREKİYOR

OdaTv'de yer alan habere göre ABD, F-35 satın alan ülkelere, uçağı çalıştırmak ve gerekirse savaş moduna geçirmek için LINK-16 veri paylaşım sistemi üzerinden şifre gönderiyor.

HER SEFERİNDE YENİ BİR ŞİFRE

Yani pilotlar uçağın etkin hale gelip istediği gibi çalışmasını istiyorsa her seferinde yeni bir şifre almak durumunda. Bu şifrenin her gün ABD'den alınması gerekiyor. Uçaklar girilmeksizin uçamıyor.

thumbs_b_c_b6617c49c079f5189cc1898626104c74

BİR TANESİ YETMİYOR

Üstelik uçakların uçmasını sağlayan şifrenin girilmesinin ardından bir şifre daha gerekiyor. Bu şifreyle ise uçağın savaş özellikleri etkinleştiriliyor.

Yani F-35 pilotları uçaklarını her kullanmak istediğinde ABD'nin göndereceği şifrelere muhtaç.

İSRAİL FARKLI BİR YOL DENEDİ

Ne var ki uçağa kendi yazılımını yükleyip ABD'ye muhtaç olmaktan kurtulmak da mümkün. İsrail bunu yapan ülkelerden biri oldu. F-35'lere kendi yazılımlarını yükleyen ülke ABD'ye ihtiyaç duymaksızın uçaktaki bağımsızlığını elde etti.

banner902
Etiketler; #türkiye #Şifre
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.