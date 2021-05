Turkcell Ev İnterneti’nde %100 memnuniyet garantisi

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ISP şirketi Lifecell Digital, ev internetinde müşterilerine hizmet kalitesiyle %100 memnuniyet garantisi sunuyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell, ev interneti hizmeti sunduğu ISP şirketi ile ülkemizde fark yaratıyor. Kullanıcılarına özel sunduğu hizmetler ile müşterilerinin memnuniyetini kazanan Lifecell Digital, gün geçtikçe büyümeye de devam ediyor. 2 yıl içerisinde 3 katı büyüdüğünü açıklayan Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri, “Müşterilerimiz sayesinde bu başarıyı yakaladığımız için duyduğumuz memnuniyeti dile getirerek her birine teşekkür ediyoruz” dedi.Turkcell’li olsun ya da olmasın herkesin kullanabileceği Turkcell Ev İnterneti’nde ücretsiz kurulumla hızlı hizmet sunuluyor. Müşteriler, dilerse faturasına ek, dilerse peşin, dilerlerse de aylık fatura ile ödeme imkânına sahip olabiliyor. Müşterilerine 7/24 çağrı merkezi hizmeti yanında BiP uygulaması üzerinden de görüntülü hizmet sunan Turkcell, BiP müşteri hizmetleri kanalından başvuru, canlı destek, ödeme gibi işlemlerin de kolayca yapılabilmesine olanak sağlıyor. Müşterilerin diledikleri hız ve özelliklerde paket kullanabilecekleri Turkcell Ev İnterneti’nde, oyunculara özel düşük ping değeri olan paketlerle farklı seçenekler de sunuluyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell, tüm bu hizmetleri destekleyecek kampanyasıyla da müşterilerine, aldıkları yeni aboneliklerde kurulumdan sonraki 30 gün içinde memnun kalmazlarsa interneti kayıtsız şartsız iade etme imkânı tanıyor.“Turkcell Ev İnterneti’nde 20 Mbps hızında bir internet paketi kullanıyorum ve çok memnunum. İş yerinden bir arkadaşımdan duyarak Turkcell Ev İnterneti’ni kullanmaya ve bağlatmaya karar verdim. Daha önceden kullandığım diğer firmadan da daha hızlı bir internetim var şu an, gayet memnunum. Benim kullandığım her şeyim 533 ile başlıyor. Turkcell’i çok seviyorum ama Turkcell’li olmayanların da ev internetine aynı şekilde sahip olabilmelerini çok başarılı buluyorum.”“Life 5 Mbps paketli Turkcell Ev İnterneti’ni kullanıyorum ve memnunum. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle kullanmaya başladım. Daha önce kullandığım internete göre önemli bir fark gözlemliyorum. Bu da beni memnun ediyor. Yeterince güçlü bir hıza sahip… Turkcell hattı olmayanların da kullanabilmesi, herkesin ulaşabilmesi açısından kolaylık. İnterneti faturanıza bölerek kolay ödeme imkanına sahip olmanız da büyük avantaj.”“Turkcell’in Cep Hesabım uygulaması ve sosyal medya üzerinden görerek internet kullanmaya başladım. İlk defa Turkcell’le internet kullanmaya başladım ve çok memnunum. Evde 2 kişi kullanım yapıyoruz ve gayet hızlı bir internetimiz var. Faturanıza bölerek ödeme imkânı da o şekilde ödeme yapmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor.”“Daha önce internet kullanmıyordum. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle Life 5 Mbps hızında internet aldım ve kullanmaya başladım. Gayet memnunum. Hızı ve gücü çok iyi... Ailemiz ile görüntülü görüşüyoruz, film izliyoruz ve bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık.”“Turkcell’in, öncesinde kullandığım internetten daha hızlı olduğunu gözlemledim ve bir aile dostumun tavsiyesi üzerine sahip oldum. Kesinlikle daha güçlü. Turkcell’li olsun ya da olmasın kullanmak isteyen herkesin ulaşabilmesi çok güzel. Özellikle böyle bir dönemde insanlara sunulan imkânlar ile ekonomik olarak yardımcı olmak faturalara bölmek herkese avantaj sağlıyor. Bu şekilde isteyenler kolay ödeme imkânlarına sahip olabiliyor. Ben eski bir öğretmen olarak halkımıza yardımcı olan her türlü güzel uygulamadan mutluluk duyuyorum.”“Turkcell Ev İnterneti’nde GNÇ 10 Mbps paketini kullanıyorum ve çok memnunum. Turkcell kullanmaya, kardeşimin Türkiye’ye gitmek zorunda kalmasıyla başladım. İnterneti kendi üzerime aldım. Daha önce bir internet kullanmadım ama şuan kullandığım için çok memnunum. Ailem ile görüntülü görüşüyorum, video ve filmleri kesintisiz izleyebiliyorum. Gayet güçlü. Ben nakit ödemeyi tercih ediyorum ama sunduğu ödeme kolaylığını çok güzel buluyorum.”Kuzey Kıbrıs Turkcell açıklamasında kampanya ile ilgili detaylara https://www.lifecelldigital.com/kampanyalar/memnuniyetgaranti linkinden erişilebileceğinin altını çizdi.