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Steam Altın Hafta indirimleri başladı

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Oyun platformu Steam indirimleri milyonlarca kullanıcı tarafından yakından takip ediliyor. Japonya'daki tatile denk gelmesi nedeniyle Altın Hafta olarak adlandırılan Steam indirimleri başladı. İşte indirime giren oyunlardan bazıları.

Steam Altın Hafta indirimleri başladı
 

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

İndirimli fiyatı: 5,90
İndirim oranı: Yüzde 90

Steam Altın Hafta indirimleri başladı: İşte indirime giren oyunlardan bazıları... - 1

Oyun fiyatları Steam'in resmi sitesinde yer alan Türk lirası fiyatlarıdır.

Steam Altın Hafta indirimleri başladı: İşte indirime giren oyunlardan bazıları... - 2
LEGO® Star Wars™ - The Complete Saga

İndirimli fiyatı: 8.00
İndirim oranı: Yüzde 75
Steam Altın Hafta indirimleri başladı: İşte indirime giren oyunlardan bazıları... - 3
Shenmue III

İndirimli fiyatı: 71.06
İndirim oranı: Yüzde 66
Steam Altın Hafta indirimleri başladı: İşte indirime giren oyunlardan bazıları... - 4
FIFA 21

İndirimli fiyatı: 138.59
İndirim oranı: Yüzde 67
Steam Altın Hafta indirimleri başladı: İşte indirime giren oyunlardan bazıları... - 5
DEATH STRANDING

İndirimli fiyatı: 159.60
İndirim oranı: Yüzde 60
Steam Altın Hafta indirimleri başladı: İşte indirime giren oyunlardan bazıları... - 6
STAR WARS™ Battlefront™ II

İndirimli fiyatı: 83.99
İndirim oranı: Yüzde 70
Steam Altın Hafta indirimleri başladı: İşte indirime giren oyunlardan bazıları... - 7
OCTOPATH TRAVELER™

İndirimli fiyatı: 160.00
İndirim oranı: Yüzde 50
Steam Altın Hafta indirimleri başladı: İşte indirime giren oyunlardan bazıları... - 8
Rusty Lake Hotel

İndirimli fiyatı: 0 lira
İndirim oranı: Yüzde 100
Steam Altın Hafta indirimleri başladı: İşte indirime giren oyunlardan bazıları... - 9
Reventure

İndirimli fiyatı: 3.10
İndirim oranı: Yüzde 80
Steam Altın Hafta indirimleri başladı: İşte indirime giren oyunlardan bazıları... - 10
OneShot

İndirimli fiyatı: 10.80
İndirim oranı: Yüzde 40
Steam Altın Hafta indirimleri başladı: İşte indirime giren oyunlardan bazıları... - 11
Valkyria Chronicles 4 Complete Edition

İndirimli fiyatı: 75.00
İndirim oranı: Yüzde 70
Steam Altın Hafta indirimleri başladı: İşte indirime giren oyunlardan bazıları... - 12

TEKKEN 7

İndirimli fiyatı: 17.85
İndirim oranı: Yüzde 85

Steam Altın Hafta indirimleri başladı: İşte indirime giren oyunlardan bazıları... - 13
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 2

İndirimli fiyatı: 23.99
İndirim oranı: 23.99
Steam Altın Hafta indirimleri başladı: İşte indirime giren oyunlardan bazıları... - 14

Witch It

İndirimli fiyatı: 15.60
İndirim oranı: Yüzde 60

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