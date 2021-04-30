Steam Altın Hafta indirimleri başladı

Shadow Tactics: Blades of the Shogun
İndirimli fiyatı: 5,90
İndirim oranı: Yüzde 90
Oyun fiyatları Steam'in resmi sitesinde yer alan Türk lirası fiyatlarıdır.
LEGO® Star Wars™ - The Complete Saga
İndirimli fiyatı: 8.00
İndirim oranı: Yüzde 75
İndirimli fiyatı: 8.00
İndirim oranı: Yüzde 75
Shenmue III
İndirimli fiyatı: 71.06
İndirim oranı: Yüzde 66
İndirimli fiyatı: 71.06
İndirim oranı: Yüzde 66
FIFA 21
İndirimli fiyatı: 138.59
İndirim oranı: Yüzde 67
İndirimli fiyatı: 138.59
İndirim oranı: Yüzde 67
DEATH STRANDING
İndirimli fiyatı: 159.60
İndirim oranı: Yüzde 60
İndirimli fiyatı: 159.60
İndirim oranı: Yüzde 60
STAR WARS™ Battlefront™ II
İndirimli fiyatı: 83.99
İndirim oranı: Yüzde 70
İndirimli fiyatı: 83.99
İndirim oranı: Yüzde 70
OCTOPATH TRAVELER™
İndirimli fiyatı: 160.00
İndirim oranı: Yüzde 50
İndirimli fiyatı: 160.00
İndirim oranı: Yüzde 50
Rusty Lake Hotel
İndirimli fiyatı: 0 lira
İndirim oranı: Yüzde 100
İndirimli fiyatı: 0 lira
İndirim oranı: Yüzde 100
Reventure
İndirimli fiyatı: 3.10
İndirim oranı: Yüzde 80
İndirimli fiyatı: 3.10
İndirim oranı: Yüzde 80
OneShot
İndirimli fiyatı: 10.80
İndirim oranı: Yüzde 40
İndirimli fiyatı: 10.80
İndirim oranı: Yüzde 40
Valkyria Chronicles 4 Complete Edition
İndirimli fiyatı: 75.00
İndirim oranı: Yüzde 70
İndirimli fiyatı: 75.00
İndirim oranı: Yüzde 70
TEKKEN 7
İndirimli fiyatı: 17.85
İndirim oranı: Yüzde 85
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 2
İndirimli fiyatı: 23.99
İndirim oranı: 23.99
İndirimli fiyatı: 23.99
İndirim oranı: 23.99
Witch It
İndirimli fiyatı: 15.60
İndirim oranı: Yüzde 60