Satacağınız ya da şirkete iade edeceğiniz bilgisayarı nasıl temizlersiniz?

Bilgisayarınızı satmak veya başkasına vermek için sıfırlamak isteyebilirsiniz. Ya da her şey çöktüğü için, bir sorun giderme yöntemi olarak sıfırlamaya başvurabilirsiniz. Bunu yapmak tüm sabit disk alanınızı boşaltabilir ve bilgisayarınızı fabrika ayarlarına döndürebilir.

İşte Windows PC, Mac ve Chromebook için bilgisayarı sıfırlamanın detaylı yolları...

BİLGİSAYARI NEDEN SIFIRLAMALISINIZ?

Bilgisayarınızı nasıl sıfırlayacağınız, temizledikten sonra onu ne yapacağınıza bağlı olarak değişebilir. Eğer elinizde tutmak istiyorsanız, sabit diski kolayca temizleyebilir ve Windows, macOS ya da ChromeOS'un kopyasını indirip, tekrar kurulumunu yapabilirsiniz.

Ama eğer bilgisayarınızı birine vermek ya da satmak istiyorsanız, o bilgisayardaki verilerinize alıcının, ya da sizden sonraki kullanıcını ulaşamaması için ekstra güvenlik önlemleri almak isteyebilirsiniz.

Eğer HDD sabit disk sürücünüz varsa, işletim sisteminizi yeniden kurduğunuzda, üzerindeki veriler tamamen silinmiş olur. Ancak bilgisayarınızda SSD - Katı Hal Diski varsa, ki son birkaç yıldır satılan hemen hemen tüm bilgisayarlarda var, bilgilerinizin silindikten sonra bile geri getirilemeyeceğinden emin olmak için bu diski şifrelemelisiniz.

SSD NASIL ŞİFRELENİR?

Windows, Mac ya da Chromebook bilgisayarınızı şifrelemek için herhangi bir yazılım indirmenize gerek yok. Tüm bilgisayarlar, kullanabileceğiniz yerleşik şifreleme araçlarına sahip.

WINDOWS'TA...

Windows'taki SSD'yi şifrelemek için Aygıt Şifreleme ya da BitLocker kullanabilirsiniz. Ancak tüm SSD'ler bu özelliği desteklemiyor. Kendi bilgisayarınızın destekleyip desteklemediğini öğrenmek için:

1- Başlat düğmesine sağ tıklayın ve menüdeki Ayarlar sekmesini seçin.

2- Sistem'e tıklayın ve ardından Hakkında kısmına tıklayın.

Eğer Aygıt Şifreleme için bir seçenek görüyorsanız, tıklayın ve sabit diskinizi şifrelemek için talimatları takip edin.

Eğer PC'niz için Aygıt Şifreleme seçeneği bulunmuyorsa, kullandığınız Windows 10 versiyonuna ya da Windows 11'e bağlı olarak BitLocker'ı açabilirsiniz.

Windows 10'un ya da Windows 11'in Ayarlar sekmesinin altındaki BitLocker 'a tıklayın ya da ve aktif etmek için talimatları takip edin. Eğer link sizi Windows'un Pro versiyonunu edinmeniz için Microsoft Store'a yönlendiriyorsa, yükseltme için ödeme yapmadan BitLocker'ı etkinleştiremezsiniz.

MAC'TE...

Mac'in SSD'sini şifrelemek için FileVault'u etkinleştirmeniz gerekecek. Bunun için:

1-Apple menüsünü getirmek için ekranın üstündeki menü çubuğunda bulunan Apple logosuna tıklayın.

2- Sistem Tercihleri'ne tıklayın.

3-Güvenlik & Gizlilik'e tıklayın.

4- FileVault sekmesine tıklayın ve düzenleme panelini açmak için sol üst köşedeki kilit ikonuna tıklayın. İşlem için şifrenizi girmeniz gerekecek.

5- FileVault'un 'Aç' sekmesine tıklayın. Tekrar şifrenizi girmeniz gerekebilir.

6- Çıkan ekranda 'Kurtarma Anahtarı Oluştur'u seçin ve "iCloud'umu kullanma"ya basın ve Devam'a tıklayın.

7- Bir kurtarma kodu göreceksiniz. Bunu ister bir kağıda yazın, isterseniz de Mac'inizin ekran görüntüsünü alın. Ancak zaten sürücüdeki bilgilerinizi sileceğiniz için buna ihtiyacınız olmayacak. SSD'yi şifrelemek için Devam'a tıklayın.

CHROMEBOOK'TA...

Chromebook'taki SSD'yi şifrelemek için ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. Kullanıcı bilgileriniz, tarayıcı verileriniz, indirmeleriniz gibi tüm verileriniz profilinizde ve bilgisayarınızda muhafaza ediliyor ve otomatik olarak şifreleniyor.

ChromeOS, istenmeyen girişlere karşı verilerinizi koruyan kırılması zor bir donanım kullanıyor.

WINDOWS BİLGİSAYAR NASIL SIFIRLANIR?

Sabit diskiniz şifrelendikten sonra -ya da şifrelemenize gerek yoksa- Windows'unuzu sıfırlamak için fabrika ayarlarına döndüren yerleşik araçları kullanabilirsiniz.

WINDOWS 10'DA...

1- Başlat düğmesine sağ tıklayın ve menüden Ayarlar seçeneğini seçin.

2- Güncelleme & Güvenlik'e tıklayın.

3- Kurtarma'ya tıklayın

4- 'Bu bilgisayarı sıfırla' bölümündeki Kurtarma sayfasında Başlat'a tıklayın.

5- Seçme sayfasında 'Her şeyi kaldır'a tıklayın.

6- İşlemi tamamlamak için talimatları takip edin. Böylece Windows, bilgisayarınızı fabrika ayarlarına döndürecek.

WINDOWS 11'DE...

1-Başlat düğmesine sağ tıklayın ve menüden Ayarlar seçeniğini seçin.

2- Menünün solundaki Sistem'i ve ardından sağdaki Kurtarma'yı seçin.

3- Kurtarma seçeneği bölümünden, "bu bilgisayarı sıfırla" seçeneğinin yanındaki "Bilgisayarı Sıfırla" düğmesine tıklayın.

4- Çıkan seçenek sayfasında her şeyi 'kaldır'a tıklayın.

5- İşlemi tamamlamak için talimatları takip edin. Windows, bilgisayarınızı fabrika ayarlarına döndürecek.

MAC BİLGİSAYAR NASIL SIFIRLANIR?

Mac bilgisayarları sıfırlamanın adımları PC'lerden oldukça farklı ama çok da zor değil. Ancak Mac bilgisayarınızı fabrika ayarlarına döndürmek, kullandığı işlemciye göre -Intel ya da Apple- değişiyor.

APPLE İŞLEMCİLİ MAC'LERDE...

1- Mac bilgisayarınızı kapatın

2- Güç düğmesine basılı tutun. Apple logosu görülene kadar buna devam edin. Logonun altında "Başlangıç seçenekleri için beklemeye devam edin" yazacak.

3- Apple logosunun altında "Başlangıç seçenekleri yükleniyor" yazısı çıkınca elinizi düğmeden çekin.

4- Seçenekler'e tıklayın ve ardından Devam'ı seçin.

5- Kullanıcı hesabınızı veya şifresini bildiğiniz hesabı seçin ve 'Sıradaki' seçeneğine tıklayın.

6- Hesabın şifresini girin ve 'Devam'a tıklayın.

7- Disk İzlencesi'ni seçin ve 'Devam'a tıklayın.

8- Menünün solundan sürücünüzü seçin ve üstteki 'Sil' düğmesine tıklayın.

9- Çıkan ekranda sürücüdeki her şeyi silmek için 'Sil'e tıklayın.



INTEL İŞLEMCİLİ MAC'LERDE...

1- Mac bilgisayarınızı kapatın

2- Command + R tuşlarına basılı tutun ve ardından Mac'i açmak için güç düğmesine basın.

3- MacOS araçlar penceresini görene kadar Command + R tuşlarına basılı tutun.

4-Disk İzlencesi'ni seçin ve ardından 'Devam'a tıklayın.

5- Menünün solundan sürücünüzü seçin ve üstteki 'Sil' seçeneğine tıklayın.

6- Çıkan pencerede sürücüdeki her şeyi silmek için 'Sil' seçeneğine tıklayın.

CHROMEBOOK NASIL SIFIRLANIR?

Windows ve Mac bilgisayarlara kıyasla, Chromebook'u sıfırlamak çok daha kolay.

1- Windows görev çubuğunun ChromeOS'taki karşılığı olan ve üzerinde Wi-Fi ikonu, batarya ikonu ve saat bulunan, ekranın sol köşesindeki 'gizli sekmeleri göster' (tray) okuna tıklayın.

2- Çıkan ekranın sağ üstündeki Ayarlar (dişli ikonu) sekmesine tıkayın.

3- Menünün solunda, menüyü genişletmek için 'Gelişmiş'e, ardından da 'Reset'e tıklayın.

4- Sağ panelde Powerwash seçeneğinin sağ tarafındaki Reset butonuna tıklayın.

5- Son olarak Chromebook'unuzu fabrika ayarlarına döndürmeyi kabul ettiğinizi onaylamak için çıkan pencerede Yeniden Başlat'a tıklayın.

Önemli uyarı: Bu işlemleri uyguladığınızda, bilgisayarınızdaki verilerin hepsi ya da bir kısmı geri döndürülemeyecek şekilde silinebilir, lütfen bunu göz önünde bulundurun.