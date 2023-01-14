‘Robot hizmetçi’ bu yıl piyasaya çıkıyor

Samsung’un CEO’su Han Jong-hee, şirketin yapay zeka uzmanlarının tasarladığı “robot hizmetçiyi” 2023 sonuna kadar piyasaya süreceklerini duyurdu.

Aynı zamanda şirketin başkan yardımcısı olan Han, ABD’nin Las Vegas kentinde 5-8 Ocak’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

EX1 adını verdiğimiz yardımcı robotu bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyoruz.

Samsung’un yine EX1 adını taşıyan, yaklaşık 10 yıllık bir dijital kamerası da var. Şirket bir süredir yardımcı robotlara dair olumlu sinyaller veriyor ama şimdiye dek bu ürünler, robot süpürgelerle sınırlı kalmıştı.

Yeni EX1’e dair fazla ayrıntı verilmese de robotun, bulaşık veya çamaşır yıkayabileceği, yemek servisi yapabileceği ve bu türden birçok hizmeti yerine getirebileceği düşünülüyor. Fuarda söz konusu robotla ilgili merak uyandıran bazı videolar da gösterildi. Ancak bu videoların fuar dışına çıkmasına ve internette yayımlanmasına izin verilmedi. Şirket, bu yıl 5 ve 8 Ocak arasında düzenlenen CES 2023’te katlanır ekranlı akıllı telefonları ve dizüstü bilgisayarlarıyla öne çıktı.

Öte yandan firma yetkilileri, hizmet robotlarını “şirketi büyütecek itici güç” olarak gördüklerini söylüyor. Teknoloji devi geçen hafta Rainbow Robotics adlı bir girişime 59 milyar won yatırım yapmıştı.

Samsung Electronics İcra Kurulu Başkanı Jay Y. Lee, 2021’de yaptığı bir açıklamada robotiğe üç yıl içinde 240 trilyon won yatırım yapmayı planladıklarını duyurmuştu.

Ancak şirketin bu planları 2022’de sekteye uğramıştı. Fuardaki basın açıklamasında buna da değinen Han, “Prosedürler, Rusya-Ukrayna savaşı, Çin’deki koronavirüs karantinaları ve ABD-Çin çatışması gibi sorunlar nedeniyle ertelendi” diye konuştu:

Artık normal hayata dönme çabaları göz önüne alındığında bazı güzel haberler bekleyebiliriz.

