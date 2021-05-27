Medyada seç-izle konsolidasyonu

Amazon gibi e-ticaret devlerinin bile büyük oyuncu olmaya niyetlendiği seç-izle streaming platformları medya sektöründe büyük bir konsolidasyon dalgası getirdi. Netflix’in liderlik ettiği pazardaki anlaşmaların bu yılki toplamı 232 milyar doları buldu ve yıllık artış yüzde 640

Netflix’in 208 milyon aboneyle pazar lideri olduğu seç-izle (video-on-demand) streaming platformları, pandemide yükselişe geçerek küresel medya sektöründe büyük bir konsolidasyon dalgası yaşatıyor. Son olarak Amazon’un James Bond ve Rocky gibi Hollywood klasiklerinin ve Fargo, Vikingler ve Shark Tank gibi popüler TV dizilerinin arkasındaki film stüdyosu MGM’yi 8,45 milyar dolara satın almasıyla Netflix, Disney+, HBO Max, Discovery gibi devlerin olduğu streaming sektöründe rekabet daha da kızışıyor. Amazon ABD’de Ulusal Futbol Ligi ile de yıllık 1 milyar dolar değerinde uzun vadeli bir anlaşma yaparak spor izleyicisine de ulaşacak. Analistler Amazon’un eğlence dünyasının büyük oyuncularından biri olmaya kararlı olduğu değerlendirmesini yapıyor. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un ifadeleriyle “Eğer Altın Küre kazanırsak, bu Amazon’un daha fazla ayakkabı satabilmesini sağlar”.

Yarışta en kritik unsur “içerik”

Yayın kuruluşlarından eğlence şirketlerine, telekomünikasyon devlerinden teknoloji şirketlerine, geniş bir yelpazede gerçekleşen bu satın alma ve birleşmelerin temel hedefi artık cebinde, çantasında ve evinde istediği platformdan içerik izleyen milyonlarca kullanıcının radarına daha çok girebilmek. Son 18 ayda Disney, Apple, WarnerMedia, Comcast ve Discovery’nin de aralarında olduğu birçok şirkeet streaming platformu da kurdu. Amazon’un almayı başardığı - ABD’li Anchorage Capital hedge fonu tarafından yönetilen - MGM’ye Apple ve Comcast de talipti. Financial Times’a konuşan JPMorgan Kuzey Amerika M&A eş direktörü Marco Caggiano, “Streaming rekabetinde şirketler bu M&A anlaşmalarını ölçeklerini büyütmek ve abonelerin artmasında çok önemli bir kriter olan özel içerik alımı yapma konusunda daha iyi konumlanabilmek için bir araç olarak kullanıyor” diye açıklıyor konsolidasyon dalgasının altında yatan temel nedeni. AT&T’nin daha beş yıl önce 85,4 milyar dolara aldığı WarnerMedia’yı satması ve Verizon’un Yahoo ve diğer medya varlıklarını 5 milyar dolara satması ise “telekomünikasyon şirketlerinin içerik yarışını yönetemediği” şeklinde değerlendiriliyor.

Geçen yıla göre şirket evliliklerinde yüzde 640 artış

Amazonun şimdiye kadarki en büyük medya alımıyla, (daha büyük tek alımı ise 2017’de 13,7 milyar dolarla ABD’li market zinciri Whole Foods Market) sektörde bu yıl yapılan satın alma ve birleşme (M&A) anlaşmalarının toplamı 232 milyar doları buldu. Bu birleşmelerin en büyüğü geçtiğimiz günlerde duyurulan AT&T’nin 43 milyar dolar değerle WarnerMedia kolunu spin-offla ayırıp rakip Discoery Inc ile birleştirmesi ve 120 milyar dolar büyüklüğünde bir medya devi oluşturmasıydı. Refinitiv verilerine göre medya sektöründe yıl başından bu yana duyurulan anlaşmaların toplam değeri 2000 yılından bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı ve 2020’nin aynı dönemine göre artış yüzde 640. Medya sektörü dışında toplamda da M&A hacmi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %93 artışla 1,3 trilyon dolara ulaştı. Bu miktar Refinitiv verilerine göre tarihteki ikinci en yüksek çeyreklik M&A hacmi.

Sinemalar hala tam açılmadı

Yeniden açılmaların henüz sinema salonlarına yayılmadığı bir dönemde streaming hizmetlere olan ilgi de pandeminin ilk dönemlerine göre yavaşlasa da nispeten güçlü bir seyirde devam ediyor. The Economist, yıl başındaki sektörel öngörüsünde sinema sektörünün gelirlerinin 2021’de yüzde 78 artışa rağmen 2019’un yüzde 38 altında kalacağını öngörmüştü. Sinemalar pandemiden hızlı çıkan Çin ve Güney Kore gibi bazı ülkelerde tam kapasite ile açılmış olsa da, ABD, Avrupa ve Türkiye’de dahil halen birçok ülkede sinema salonları ya tamamen kapalı, ya da kısıtlı kapasiteyle hizmet verilmesine izin veriyor.