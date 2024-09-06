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Kuzey Kıbrıs Turkcell’den dolu dolu internet

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. yılına özel olarak müşterilerine bir fırsat sunuyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler X2 internet kampanyasıyla iki katı internet kazanıyor.

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Kuzey Kıbrıs Turkcell’den dolu dolu internet
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Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. yılına özel bir kampanya duyurdu. Bu özel kampanya ile Turkcell’in yüksek hızını ve güçlü internet altyapısını dolu dolu yaşamak isteyen müşterilerine iki katı internet sunuyor. Kampanya kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, paketlerindeki interneti ikiye katlayarak internette kesintisiz bir deneyim yaşıyor.
 

“Bizim için müşteri memnuniyeti en ön planda”
 
Kuzey Kıbrıs Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, “25. yılımızı kutlarken, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefledik. Bu özel kampanyamızla müşterilerimizin Kuzey Kıbrıs Turkcell'in yüksek hız ve kalitesini daha fazla deneyimlemelerini sağlıyoruz. Müşterilerimize her zaman en iyi hizmeti sunma misyonuyla hareket ediyoruz ve 25. yılımıza özel bu kampanyanın da bu misyonumuzu güçlendireceğine inanıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
 
X2 internetten nasıl faydalanabilirim?
 
Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. yılına özel devam eden kampanyasından yararlanmak isteyen müşterileriyle şu bilgileri paylaştı: “Kampanyadan, 25.YIL yazıp 2500’a kısa mesaj göndererek yararlanabilir, iki katı hediye internete sahip olabilirsiniz. Bu hediye internet hem Kuzey Kıbrıs’ta hem de Türkiye’de yapılan kullanımlarınızda geçerli olacaktır. Paket kullanan tüm müşterilerimiz başvuru yaparak aktif paketlerindeki internetlerini ikiye katlayabilirler. Aldığınız hediye internet, 31 gün boyunca kullanılabilecektir. Kampanyaya dahil paket bilgileri ve detaylara kktcell.com internet adresinden ulaşabilirsiniz.”
 
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