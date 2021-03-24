Dünyanın ilk dijital NFT evi 515 bin dolara satıldı

NFT'ler son dönemde manşetlere çıkarak dijital sanatın, çizimlerin ve müzik gibi diğer fikirlerin çevrimiçi olarak satılmasına olanak tanıyor. Son olarak da dünyanın ilk dijital evi satışa çıktı. Dünyanın ilk dijital NFT evi olan Mars House, kısa süre önce 515 bin dolara satıldı

Dijital sanatın her geçen gün popülaritesini artırmasıyla birlikte birçok NFT eser rekor fiyatlara alıcı buluyor. Son olarak da tasarımcı Krista Kim tarafından tasarlanan dünyanın ilk dijital NFT evi ‘Mars House’ 500 bin dolara satışa çıkmıştı.

Dünyanın ilk dijital NFT evi olan Mars House, kısa süre önce 500 bin doların üzerinde alıcı buldu. Evin alıcısı açıklanmazken ‘Mars evi’nin yeni sahibi dijital sanatçı Krista Kim’e 288 Ether (yaklaşık 515 bin dolar) kripto para ödedi.

Evin yeni sahibi Krista Kim’den 515 bin dolar karşılığında kendi adına "Metaverse" platformuna yüklenmek üzere 3 boyutlu dosyalar alacak.

Krista Kim, sanal arazilerin satın alındığı, ticaretinin yapıldığı ve dijital evlerin, işyerlerinin inşa edildiği Metaverse'nin dünyamızın sanal bir uzantısı olduğunu söyledi.

Kim, evi tasarlarken salgın sırasındaki karantinadan esinlendiğini söyledi. Kendisini "Techism sanatçısı" olarak tanımlayan Kim, CNN'e, "Mars House, yeni nesil NFT'leri temsil ediyor. AR (artırılmış gerçeklik) arayüzlü bir geleceğe girerken gelecek şeylerin bir işareti” dedi.

Krista Kim, "Sanat, NFT'ler, kripto para birimleri. Dijital varlıklarla nasıl yaşayacağımıza dair bu kapsamlı değişiklikler ve fikirler gerçeğe dönüşüyor. Bütün bunlar küresel bir paradigma değişimi oluşturacak” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Covid-19 sebebiyle evlerinde çok fazla vakit geçiren kişilerin çevrelerinde değişiklikler istedikleri belirtilirken Kim, "Ayrıca, Covid-19 nedeniyle hapsedildikten sonra, ruh sağlığı herkes için birincil endişe haline geldiğinden, iç ortamlarımızın bizi nasıl iyileştirebileceği konusunda daha yenilikçi fikirlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Dijital sanat NFT'ler son zamanlarda sık sık manşetlerde yer alarak gündemdeki yerini önümüzdeki günlerde de koruyacağa benziyor.

Geçtiğimiz günlerde de Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey tarafından 2006 yılında atılan ilk tweet, Türk kökenli Sina Estavi tarafından 2,9 milyon dolara satın alınmıştı.