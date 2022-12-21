banner875
banner885
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
535 0
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
24 0
 
29 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
31 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
14 0
"Altın Top" Messi'nin
11 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
19 0
banner878
banner887

Dünya'ya uydulardan daha yakın bir asteroit keşfedildi:

banner898

Yeni keşfedilen bir asteroit, Dünya'ya telekom uydularından daha yakından uçarken görüntülendi. Dünya'nın yakınından geçen asteroiti yeniden göreceğiz. Uzmanlar karanlıkta gizlenen diğer büyük asteroitler için uyarıyor.

banner825
Dünya'ya uydulardan daha yakın bir asteroit keşfedildi:
banner892

Dünya üzerindeki bir çok uzay kurumu asteroitleri izliyor. Buna rağmen Uzay'ın sonsuz karanlığında gözden kaçan göktaşları bulunuyor.


Dünya'ya uydulardan daha yakın bir asteroit keşfedildi: Karanlıkta gizleniyordu - 2

Son olarak araba büyüklüğünde bir asteroit, Dünya'ya yaklaştığı gün keşfedildi. Asteroit Dünya'ya o kadar yakındı ki uzaya fırlatılan büyük telekomünikasyon uydularının yörüngesi daja uzakta kalıyordu.


Dünya'ya uydulardan daha yakın bir asteroit keşfedildi: Karanlıkta gizleniyordu - 3

Yaklaşık 35 bin kilometre yakından geçen 2022 YO1, Dünya'ya isabet ederse en kötü ihtimalle çok az bir hasar verecek. Göktaşları atmosfere girdikten sonra sürtünmenin yarattığı ısıyla yanıyor.


Dünya'ya uydulardan daha yakın bir asteroit keşfedildi: Karanlıkta gizleniyordu - 4

2013 yılında ateş topuna dönüşen bir asteroit Rusya semalarında patlamış ve binlerce camı yerle bir etmişti. 2013 yılındaki asteroit yaklaşık 40 metre çapındaydı yani yeni keşfedilen 2022 YO1'in 10 katı büyüklüğündeydi.


Dünya'ya uydulardan daha yakın bir asteroit keşfedildi: Karanlıkta gizleniyordu - 5

Bu, 2022 YO1'i son görüşümüz olmayabilir. İç güneş sistemi boyunca yörünge yolunun ilk modelleri, 2024'te Dünya'nın yanından başka bir geçiş için geri döneceğini gösteriyor.



Dünya'ya uydulardan daha yakın bir asteroit keşfedildi: Karanlıkta gizleniyordu - 6

Gökbilimciler her zamankinden daha fazla asteroit ve kuyrukluyıldızı kataloglamaya ve izlemeye devam ederken, gezegenlerin korunmasına yönelik büyük bir endişe, insanlığın birkaç kör noktası olmaya devam ediyor.


Dünya'ya uydulardan daha yakın bir asteroit keşfedildi: Karanlıkta gizleniyordu - 7

Güney Yarımküre'den gözlem yapan nispeten az sayıda gözlemevi var ve ayrıca Güneş yönünden gelen bazı nesneleri tespit etmekte zorlanıyoruz.


Dünya'ya uydulardan daha yakın bir asteroit keşfedildi: Karanlıkta gizleniyordu - 8

On yıl önce Rusya üzerinde patlayan asteroit bu yönden gelmiş ve gökyüzünde patlayana kadar tamamen keşfedilmemişti.


Dünya'ya uydulardan daha yakın bir asteroit keşfedildi: Karanlıkta gizleniyordu - 9

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi.

NASA mühendisleri değişimi 73 saniye olarak hesaplamıştı ama çarpışma sonrası veriler yörüngedeki değişimin 25 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

DART görevi Dünya'ya büyük bir asteroitin çarpma tehlikesinin oluşması durumunda önlem olarak geliştiriliyor. 

Dünya'dan ya da uzaydaki istasyonlardan fırlatılacak olan füzelerle tehlike yaratan göktaşları vurularak yörüngeleri değiştirilecek. 

banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.