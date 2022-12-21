Dünya'ya uydulardan daha yakın bir asteroit keşfedildi:

Yeni keşfedilen bir asteroit, Dünya'ya telekom uydularından daha yakından uçarken görüntülendi. Dünya'nın yakınından geçen asteroiti yeniden göreceğiz. Uzmanlar karanlıkta gizlenen diğer büyük asteroitler için uyarıyor.

Dünya üzerindeki bir çok uzay kurumu asteroitleri izliyor. Buna rağmen Uzay'ın sonsuz karanlığında gözden kaçan göktaşları bulunuyor.

Son olarak araba büyüklüğünde bir asteroit, Dünya'ya yaklaştığı gün keşfedildi. Asteroit Dünya'ya o kadar yakındı ki uzaya fırlatılan büyük telekomünikasyon uydularının yörüngesi daja uzakta kalıyordu.

Yaklaşık 35 bin kilometre yakından geçen 2022 YO1, Dünya'ya isabet ederse en kötü ihtimalle çok az bir hasar verecek. Göktaşları atmosfere girdikten sonra sürtünmenin yarattığı ısıyla yanıyor.

2013 yılında ateş topuna dönüşen bir asteroit Rusya semalarında patlamış ve binlerce camı yerle bir etmişti. 2013 yılındaki asteroit yaklaşık 40 metre çapındaydı yani yeni keşfedilen 2022 YO1'in 10 katı büyüklüğündeydi.

Bu, 2022 YO1'i son görüşümüz olmayabilir. İç güneş sistemi boyunca yörünge yolunun ilk modelleri, 2024'te Dünya'nın yanından başka bir geçiş için geri döneceğini gösteriyor.

Gökbilimciler her zamankinden daha fazla asteroit ve kuyrukluyıldızı kataloglamaya ve izlemeye devam ederken, gezegenlerin korunmasına yönelik büyük bir endişe, insanlığın birkaç kör noktası olmaya devam ediyor.

Güney Yarımküre'den gözlem yapan nispeten az sayıda gözlemevi var ve ayrıca Güneş yönünden gelen bazı nesneleri tespit etmekte zorlanıyoruz.

On yıl önce Rusya üzerinde patlayan asteroit bu yönden gelmiş ve gökyüzünde patlayana kadar tamamen keşfedilmemişti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi.

NASA mühendisleri değişimi 73 saniye olarak hesaplamıştı ama çarpışma sonrası veriler yörüngedeki değişimin 25 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

DART görevi Dünya'ya büyük bir asteroitin çarpma tehlikesinin oluşması durumunda önlem olarak geliştiriliyor.

Dünya'dan ya da uzaydaki istasyonlardan fırlatılacak olan füzelerle tehlike yaratan göktaşları vurularak yörüngeleri değiştirilecek.