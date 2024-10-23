Dünya futbolunda ilk Messi'yle yaşanacak

Futbol tarihine damga vuran Lionel Messi, bir ilke daha imza atacak. Messi'nin kariyerine devam ettiği Inter Miami'nin maçında yıldız futbolcuya bir kamera takılacak ve maç buradan canlı yayınla takip edilecek.

Inter Miami'nin cuma gecesi oynayacağı maçta futbolseverler karşılaşmayı ilk kez sadece Lionel Messi'nin kamerasından takip edebilecek.



Messi'nin göğsüne takılacak kamera ile tüm maç anbean Arjantinli yıldızın gözünden yayınlanacak.





MLS'in yaptığı açıklamaya göre uygulama Inter Miami'nin cuma gecesi oynayacağı maçla hayata geçirilecek. "Player Spotlight" olarak adlandırılan yayın Tiktok platformundan futbolseverlerle buluşacak.





Futbolseverler, bu yayını tıpkı Messi ile birlikte sahadaymış gibi onun gözünden izleyebilecek.