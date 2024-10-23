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Dünya futbolunda ilk Messi'yle yaşanacak

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Futbol tarihine damga vuran Lionel Messi, bir ilke daha imza atacak. Messi'nin kariyerine devam ettiği Inter Miami'nin maçında yıldız futbolcuya bir kamera takılacak ve maç buradan canlı yayınla takip edilecek.

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Dünya futbolunda ilk Messi'yle yaşanacak
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Inter Miami'nin cuma gecesi oynayacağı maçta futbolseverler karşılaşmayı ilk kez sadece Lionel Messi'nin kamerasından takip edebilecek.

Dünya futbolunda ilk Messi'yle yaşanacak - 2

Messi'nin göğsüne takılacak kamera ile tüm maç anbean Arjantinli yıldızın gözünden yayınlanacak.

 


Dünya futbolunda ilk Messi'yle yaşanacak - 3

MLS'in yaptığı açıklamaya göre uygulama Inter Miami'nin cuma gecesi oynayacağı maçla hayata geçirilecek. "Player Spotlight" olarak adlandırılan yayın Tiktok platformundan futbolseverlerle buluşacak.

 


Dünya futbolunda ilk Messi'yle yaşanacak - 4

Futbolseverler, bu yayını tıpkı Messi ile birlikte sahadaymış gibi onun gözünden izleyebilecek.

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