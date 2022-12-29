2023'te Ay'a yolculuk planlayan ülkeler! Listede Türkiye'de var

ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında yaşanan ‘Soğuk Savaş'tan beri Ay'da egemenlik kurma mücadelesi insanlığın hedefinde olmaya devam ediyor. Birçok ülke bütçelerinin önemli bir kısmını uzay yatırımlarını ayırıyor. Gelecek yıllarda ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin Ay'da astronotların yaşayabilmesi için üsler kurması bekleniyor. Türkiye'de 2023 yılında uzaya araç fırlatmayı planlayan ülkeler arasında bulunuyor.

Neil Armstrong'un Ay’a ilk ayak bastığı günün üzerinden yaklaşık 53 yıl geçti.

Ancak insalığın Ay'da hakimiyet kurma isteği hiç bitmedi.

2023'te birçok ülke uzaya yatırımlarını artıracak.

İşte BBC'nin derlediği habere göre, 2023'te Ay'a çıkmayı planlayan ülkeler:

HİNDİSTAN

Hindistan, Ay'ın yüzeyini keşfetmek amacıyla Chandrayaan 3 programını Haziran 2023'te devreye sokacak.

Asya ülkesi Ay'a ilk kez 2008'de Chandrayaan 1 ile ulaşmıştı.

RUSYA

Rusya, güney kutup bölgesinden örnekler toplamak için Luna 25 görevini Temmuz 2023'te başlatmayı amaçlıyor.

ABD

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Güneş Sistemi'nde çok eski bir gezegenin kalıntısı olduğu düşünülen 16 Psyche adlı bir asteroidi keşfetmek için Psyche uzay aracını 2023'te fırlatacak.

Bir sonraki Ay görevini ise Artemis II olarak adlandırılan araçla 2024'te başlatmayı hedefliyor.

NASA ayrıca 2026 yılına kadar Artemis III görevini başlatarak Ay'a ilk kadını ve ilk siyahi insanı indirmek istiyor.

ÇİN

Çin, uzak yıldızları ve kara delikleri haritalamak için Xuntian adlı bir teleskopu Aralık 2023'te Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor.



Ayrıca Çin, Rusya ile birlikteliğini uzayda da sürdürmek istiyor.

Çin, 2035 yılına kadar Rusya ile Ay'da ortak bir üs kurma planları olduğunu açıkladı. Ancak henüz net bir zaman çizelgesi belirtilmedi.

AVRUPA UZAY AJANSI

22 Avrupa ülkesi tarafından desteklenen Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Nisan 2023'te Jupiter Icy Moons Explorer'ı (JUICE) fırlatmayı planlıyor.

ESA, insanlığın Ay dışında başka bir uydunun yörüngesine ulaşmasını amaçlıyor.

Araç, Jüpiter'in üç uydusu olan Ganymede, Callistro ve Europa'nın yüzeyinin altında olduğuna inanılan su buzunda yaşam belirtileri arayacak.

SPACE X

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX'te 2023 yılında Ay'a yolculuk planlıyor.

Space X'in Starship aracı 2023 sonlarına doğru Japon milyarder Yusaku Maezawa ve diğer sekiz yolcuyu Ay'ın etrafında gezdirerek DearMoon yolculuğuna çıkaracak.

TÜRKİYE

Türkiye de şubat ayında 2023 yılına ait Ay görevini içeren uzay programını açıkladı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından 2023 yılının son dönemlerine doğru uluslararası işbirliğiyle Ay'a araç indirmeyi hedefliyor. Programın ikinci aşamasının ise 2028 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.