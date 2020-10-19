banner480
banner69
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
25 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
19 0
 
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
28 0
Yarın sandık başındayız
Yarın sandık başındayız
39 0
Doğan’dan farklı hazırlık
Doğan’dan farklı hazırlık
146 0
Antep fıstığında yeni rekor beklentisi
Antep fıstığında yeni rekor beklentisi
8 0
Fazla söze gerek yok
Fazla söze gerek yok
64 0
banner529

Zor hareketler Çağın anısına yapıldı

banner476

Zor hareketler Çağın anısına yapıldı
Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Hüsrev ÇağınTaekwondo Karate Budo (Zor Hareketler) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Taekwondo federasyonunun kurucularından Hüsrev Çağın anısına yapılan yarışmasının ödüllerini federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ve bölge ile namzet hakemleri yönettiler.
Kategori ve Sikletlerinde Birinci olan Erkek Sporcular
Dmitry Gordeev
NikitaGordeev
Kerim Karpuz
Arda Aslan Öztürk
Yaman Doruk Durmaz
Alex Tüysüz
Kıvanç Çağlin
Şakir Atınç Yağızsoy
Şakir Yağızsoy
Sinan Tüfekçi
Yusuf Seyhan Şen
AgidRodil Yenice
Halil Bildik
Çınar Karasay
DanıelKorshunov
Osman Angy Anıldı
FedorFedorov
Kategori Ve Sikletlerinde Birinci Olan Bayan Sporcular
Pınar Akarpınar
Ceyda Uçaner
Zehra Karip
Elena PakhovomaGordeev
Anna Tüysüz
Yağmur Öztürk
Sevinç Uludağ
Elif Uludağ
Durusu Yenice
Gizem Gürpınar
Cemre Su Karagöz
Pınar Karasay
Akasya Aylin Uskara
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.