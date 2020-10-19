Zor hareketler Çağın anısına yapıldı

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Hüsrev ÇağınTaekwondo Karate Budo (Zor Hareketler) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Taekwondo federasyonunun kurucularından Hüsrev Çağın anısına yapılan yarışmasının ödüllerini federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ve bölge ile namzet hakemleri yönettiler.
Kategori ve Sikletlerinde Birinci olan Erkek Sporcular
Dmitry Gordeev
NikitaGordeev
Kerim Karpuz
Arda Aslan Öztürk
Yaman Doruk Durmaz
Alex Tüysüz
Kıvanç Çağlin
Şakir Atınç Yağızsoy
Şakir Yağızsoy
Sinan Tüfekçi
Yusuf Seyhan Şen
AgidRodil Yenice
Halil Bildik
Çınar Karasay
DanıelKorshunov
Osman Angy Anıldı
FedorFedorov
Kategori Ve Sikletlerinde Birinci Olan Bayan Sporcular
Pınar Akarpınar
Ceyda Uçaner
Zehra Karip
Elena PakhovomaGordeev
Anna Tüysüz
Yağmur Öztürk
Sevinç Uludağ
Elif Uludağ
Durusu Yenice
Gizem Gürpınar
Cemre Su Karagöz
Pınar Karasay
Akasya Aylin Uskara
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