Zor hareketler Çağın anısına yapıldı

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Hüsrev ÇağınTaekwondo Karate Budo (Zor Hareketler) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Taekwondo federasyonunun kurucularından Hüsrev Çağın anısına yapılan yarışmasının ödüllerini federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ve bölge ile namzet hakemleri yönettiler.

Kategori ve Sikletlerinde Birinci olan Erkek Sporcular

Dmitry Gordeev

NikitaGordeev

Kerim Karpuz

Arda Aslan Öztürk

Yaman Doruk Durmaz

Alex Tüysüz

Kıvanç Çağlin

Şakir Atınç Yağızsoy

Şakir Yağızsoy

Sinan Tüfekçi

Yusuf Seyhan Şen

AgidRodil Yenice

Halil Bildik

Çınar Karasay

DanıelKorshunov

Osman Angy Anıldı

FedorFedorov

Kategori Ve Sikletlerinde Birinci Olan Bayan Sporcular

Pınar Akarpınar

Ceyda Uçaner

Zehra Karip

Elena PakhovomaGordeev

Anna Tüysüz

Yağmur Öztürk

Sevinç Uludağ

Elif Uludağ

Durusu Yenice

Gizem Gürpınar

Cemre Su Karagöz

Pınar Karasay

Akasya Aylin Uskara



