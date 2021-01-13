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Zihni'den, Pilli'ye Kütahyaspor forması

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Zihni'den, Pilli'ye Kütahyaspor forması
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Ülkemizi Kütahya Belediye Spor Kulübünde başarılı futbolu ile temsil eden Zihni Temelci, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye Kütahya Belediyspor forması hediye etti. Zihni'nin hediye ettiği Kütahya'nın İl plakası olan 43 numaralı formayı Covid-19 tedbirleri sebebi ile TDP milletvekili Zeki Çeler, Ali Pilli'ye takdim etti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı olarak sevgili Zihni Temelci'ye ve takımı Kütahya Belediyespor’a başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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