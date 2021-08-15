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Zamana karşı pedal çevirdiler

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Zamana karşı pedal çevirdiler
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu 2021 Nazım Burgul Sezonu faaliyet programında yer alan Zamana Karşı (TT) Yol Bisiklet Yarışını gerçekleştirdi.
Hamitköy bölgesindeki çevre yolu üzerinde yapılan Zamana Karşı (TT) Yol Bisiklet Yarışında kategorilere göre dereceye girenler ve takımları aşağıdaki gibidir:
“Hüseyin İlker Erçen – Büyük Erkek – Ferdi, Sevim Yıldız – Büyük Kadın – The Bike Academy, Celal Gülersoy – HİB – Alu Metal, Diner Sönmez – HIB Garaduman – Buğra Cömert – Master 1 – Ferdi, Mehmet Beyaz – Master 2 – NHG, Emre Kaplan – Yıldız A - The Bike Academy, Alkan Kanlısoy – Yıldız B – Ferdi,”
 
 
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