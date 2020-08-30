Zamana karşı pedal çevirdiler

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Takım
Zamana Karşı Yarışı yapıldı.
Lefkoşa Zefir Çember’de start alan yarışa, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lisansına sahip takımlar veya Herkes için Bisiklet(lisansız) sporcuların oluşturduğu takımlar katıldılar.
Lisanlı erkeklerde Velo Cypri Takımı, Kadınlarda ARES A Takımı, Master Erkeklerde Master Pedal 1. Takımı,Master Kadınlarda BSD Takımı birinci oldular.
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