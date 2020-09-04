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Zahavi sözleşmesini feshetti

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Eran Zahavi, Guangzhou ile olan kontratını feshetti

Zahavi sözleşmesini feshetti
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan  Eran Zahavi ile ilgili bir gelişme yaşandı.
Çin'de Guangzhou forması giyen İsrailli futbolcu takımıyla olan sözleşmesini resmen feshetti. 
Oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
 
 
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