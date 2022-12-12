Yüzücülerimiz Türkiye’de başarıya kulaç attılar

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi 11 Yaş Türkiye Finali gerçekleştirildi. 9 – 11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi 11 Yaş Türkiye Finalinde yüzücülerimiz, altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandılar. Yüzücülerimizin aldığı dereceler ve kırdıkları rekorlar şöyle:
Akman TüzünkanAltın Madalya
50 sırtüstü 00:35.44 A3 barajı ve 11 yaş Kuzey Kıbrıs Uzun Kulvar Rekoru
100 sırtüstü 01:18.65 A2 barajı ve 11 yaş Kuzey Kıbrıs Uzun Kulvar Rekoru
200 sırtüstü 02:55.71 A1 barajı ve 11 yaş Kuzey Kıbrıs Uzun Kulvar Rekoru
50 serbest 00:31.65 A3 barajı
Özkan Mazhar Gümüş Madalya
50 kurbağa A2 barajı
100 kurbağa A2 barajı
200 kurbağa 03:15.75 A2 barajı ve 11 yaş Kuzey Kıbrıs Uzun Kulvar Rekoru
200 karışık 02:54.73 A2 barajı ve 11 yaş Kuzey Kıbrıs Uzun Kulvar Rekoru
Deniz Dağdelen Gümüş Madalya
50 kurbağa A2 barajı
100 kurbağa A1 barajı
50 serbest A1 barajı
100 serbest A1 barajı
İsmail Çetin Bronz madalya
50 serbest A1 barajı
100 serbest A1 barajı
200 karışık A1 barajı
50 kelebek A1 barajı
Erten KasımoğluBronz Madalya
50 serbest A1 barajı
100 serbest A1 barajı
Aynur MazharBronz Madalya
50 kurbağa A1 barajı
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