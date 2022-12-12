Yüzücülerimiz Türkiye’de başarıya kulaç attılar

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi 11 Yaş Türkiye Finali gerçekleştirildi. 9 – 11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi 11 Yaş Türkiye Finalinde yüzücülerimiz, altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandılar. Yüzücülerimizin aldığı dereceler ve kırdıkları rekorlar şöyle:

Akman TüzünkanAltın Madalya

50 sırtüstü 00:35.44 A3 barajı ve 11 yaş Kuzey Kıbrıs Uzun Kulvar Rekoru

100 sırtüstü 01:18.65 A2 barajı ve 11 yaş Kuzey Kıbrıs Uzun Kulvar Rekoru

200 sırtüstü 02:55.71 A1 barajı ve 11 yaş Kuzey Kıbrıs Uzun Kulvar Rekoru

50 serbest 00:31.65 A3 barajı

Özkan Mazhar Gümüş Madalya

50 kurbağa A2 barajı

100 kurbağa A2 barajı

200 kurbağa 03:15.75 A2 barajı ve 11 yaş Kuzey Kıbrıs Uzun Kulvar Rekoru

200 karışık 02:54.73 A2 barajı ve 11 yaş Kuzey Kıbrıs Uzun Kulvar Rekoru

Deniz Dağdelen Gümüş Madalya

50 kurbağa A2 barajı

100 kurbağa A1 barajı

50 serbest A1 barajı

100 serbest A1 barajı

İsmail Çetin Bronz madalya

50 serbest A1 barajı

100 serbest A1 barajı

200 karışık A1 barajı

50 kelebek A1 barajı

Erten KasımoğluBronz Madalya

50 serbest A1 barajı

100 serbest A1 barajı

Aynur MazharBronz Madalya

50 kurbağa A1 barajı



