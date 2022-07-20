Yüzücülerimiz, Sivas’ta yarışacak

Kuzey Kıbrıs Yüzme Federasyonu sporcuları Sivas’ta mücadele etmeye hazırlanıyorlar.
2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlediğimiz Kuzey Kıbrıs Bireysel Yüzme Şampiyonasında Türkiye Yüzme Federasyonunun belirlediği baraj derecelerini geçerek Sivas’ta 22-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında Deniz Şan, Deniz Bender, Barkan Cem Aykut, Atlas Katrancıoğlu, Mehmet Araz Özçevik, Boran Bora ve Platon Mokshyn mücadele edecekler.
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