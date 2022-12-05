Yüzücülerimiz İstanbul’da rekorlara kulaç attılar

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’na bağlı yüzücüler, hafta sonu İstanbul’da düzenlenen Türkiye Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar elde etti.

Türkiye Arena Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda kulaç atan Barkan Cem Aykut 50 m Kurbağalama yarışında 32.78 lik derecesiyle Türkiye Beşinciliği ile birlikte Kuzey Kıbrıs 13 ve 14 yaş rekorlarını kırdı.

Diğer başarılı yüzücümüz Boran Bora 800m serbest yarışında 09:31.19 luk derecesiyle Kuzey Kıbrıs 13/14/15-16/17-18 yaş rekorlarını kırdı.

Platon Mokshyn 100m kurbağalama yarışında 01:13.75 lik derecesiyle Türkiye yedinciliğini elde etti.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada sporcular ve antrenörleri tebrik edilirken, diğer katılımcı sporcular Mehmet Araz Özçevik ve Deniz Bender'e gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür edildi.



