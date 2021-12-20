Yüzücülerimiz, Edirne’de başarılı

Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakası 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Edirne’de düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı yüzücüleri yarışmada başarılı neticeler elde ettiler. Yetenekli yüzücülerin ileriki yıllarda gelişim takibini yapabilmek için düzenlenen finale bu yıl katılan yüzücülerimiz Mehmet Araz Özçevik, Deniz Bender, Barkan Cem Aykut, Atlas Katrancıoğlu, Boran Bora, Demir Kıralp, Deniz Şan ve Gülsen Balcı, antrenörleriMehmet Gürcenk ve Avni Cankurt eşliğinde başarılı derecelere imza attılar.

