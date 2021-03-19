banner583
Cam kese böceğine karşı önlem alınmalı
Cam kese böceğine karşı önlem alınmalı
40 0
Bekiroğluları yönetimine oy birliğiyle onay
Bekiroğluları yönetimine oy birliğiyle onay
29 0
 
Yollarda bakım şart
Yollarda bakım şart
37 0
Kiralık araçlara dikkat
Kiralık araçlara dikkat
62 0
Rallinin marka ismi Macila
Rallinin marka ismi Macila
34 0
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
18 0
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
31 0
banner529
banner570

Yüzücülere havuz müjdesi

banner476

Yüzücülere havuz müjdesi
banner630
Yüzme sporcularının bir yıldır düzenli antrenman yapamamaları konusunda isyanları sonrasında Bakanlar Kurulu aldığı kararla yüzme havuzlarını açacak.
Bakanlar Kurulunun aldığı kararlara yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri ve lisanslı yüzücülerin antrenmanlarının yapılmasına karar verildi. Ancak havuzlarda kurs faaliyetleri kesinlikle yapılmayacaktır.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.