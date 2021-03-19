Yüzücülere havuz müjdesi

Yüzme sporcularının bir yıldır düzenli antrenman yapamamaları konusunda isyanları sonrasında Bakanlar Kurulu aldığı kararla yüzme havuzlarını açacak.
Bakanlar Kurulunun aldığı kararlara yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri ve lisanslı yüzücülerin antrenmanlarının yapılmasına karar verildi. Ancak havuzlarda kurs faaliyetleri kesinlikle yapılmayacaktır.
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