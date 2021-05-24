Yüzme kursu izinli kulüpler açıklandı

Su Sporları Federasyonu, Yaz aylarında yüzme kursu düzenleme izni verdiği federasyona tescilli kulüpleri açıkladı

Hasan İLKER

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu,Yaz aylarında yüzme kursu düzenleme izni verdiği federasyona tescilli kulüpleriaçıkladı.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Aşağıda belirtilen, 2021 yılı federasyona tescilli kulüpler ve bu kulüplere bağlı antrenörler ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından izinli eğitim kurumlarının haricinde federasyondan izinsiz yüzme kursu düzenlenmesi ve bireysel ders verilmesi yasal değildir.

Çocuğunu yüzme kursuna veren ve bireysel ders alanlar, lütfen eğitmenlerin federasyondan tescilli antrenör lisansını ve bağlı olduğu kulübünü sorgulasınlar.

Tescilli kulüpler şöyle:

1. Yakın Doğu Üniversitesi 2. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 3. Ares Spor Kulübü 4. Karabetça Spor Kulübü 5. Tüfekçi Spor Kulübü 6. Levent Spor Yüzme Kulübü 7. Güçver Su Sporları Kulübü 8. Marlin Spor Kulübü 9. Aksu Su Sporları Kulübü 10. Eruz Yüzme ve Su Sporları Kulübü 11. Bluefin Yüzme Kulübü 12. FastFrogs Spor Kulübü 13. Sharks Yüzme Kulübü 14. Beyaz Su Sporları Kulübü”



