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Yunuslar’da tesis atağı başladı

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Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü,, kulübün uzun süredir üzerinde çalıştığı tesisleşme ile ilgili ilk somut adımın atıldığını açıkladı

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Yunuslar’da tesis atağı başladı
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K-PET Birinci Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, tesisleşmeye yönelik olarak ilk adımları attı.
Spor Dairesi’ne ait olan festival alanındaki yerin kullanımı 1984 yılında bakanlar kurulu kararı ile Larnaka Gençler Birliği’ne verilerek kullanılmaya başlanmıştı. Uzun yıllar İskele Belediyesi tarafından yapılan ve en köklü festivallerden bir olan İskele Festivali’nde kulübe ait yerin işletmesi kulüp tarafından yapılarak maddi gelir elde ediliyordu.
Mevcut yere yeni proje yapılması için Spor Dairesine bilgi verilmek zorunluluğundan dolayı yerin mimari çizimi yapıldıktan sonra projenin hayata geçirilmesi için Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yönetimi 4 ay önce Spor Dairesi eski Müdürü Mehmet Özbilgehan’a yazılı olarak müracaatta bulunmuştu. Söz konusu proje için Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı RifatBerkel, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’e nezaket ziyareti gerçekleştirmişti.
Gençler Birliği'nden yapılan yeni açıklamada, kulübün uzun süredir üzerinde çalıştığı tesisleşme ile ilgili ilk somut adımın atıldığı ve projelerin hayata geçirilmeye başlandığı ifade edilerek kulübe ve camiaya hayırlı olsun denildi.
 
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