Yüksel Nedim üçüncü

Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) tarafından Sırbistan’da düzenlenen Diamond Cup’ta mücadele eden Halter Vücut Geliştirme Federasyonu sporcusu Yüksel Nedim, podyuma çıkmayı başardı.

Ülkeyi yarışmada başarıyla temsil eden Yüksel Nedim, IFBB Diamond Cup’ta Mens Physique kategorisinde üçüncülük elde etti. Yüksel Nedimbu derecesiyle hedefi olan Prokarta bir nebze daha yaklaştı.

Yüksel Nedim’i ilk tebrik eden kişi ise sporcularla birlikte Sırbistan’da olan Halter Vücut Geliştirme Federasyonu başkanı Ali Dahlameroğlu oldu.

