Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Alnar’a desteğini 1 yıl daha uzattı

Yonpaş Dumlupınar, Avrupa Şampiyonu bilardocu Mustafa Alnar ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Dumlupınar, gerek uluslararası alanda, gerekse ülkemizde elde ettiği başarılarla herkesin takdir ve sevgisini toplayan başarılı bilardocu Mustafa Alnar’a bu yıl da destek olmanın gururunu yaşıyor.

EVRAM: MUSTAFA’YI DESTEKLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Yonpaş Dumlupınar ile Mustafa Alnar arasında geçtiğimiz yıl imzalanan sponsorluk anlaşması 2022-2023 sezonu için yenilenirken Başkan Mehmet Evram “Mustafa gibi bireysel sporlarla uğraşan ve başarıları ile göğsümüzü kabartan sporcuları imkanlarımız dahilinde desteklemekten gurur duyuyoruz” dedi.

Evram, “Bu tür desteklerin ve anlaşmaların tüm spor kulüplerinde yaygınlaşmasını ve bireysel sporcuların imkanlarının artırılması yönünde örnek olmasını dilerim. Mustafa haricinde de önümüzdeki sezon destek vereceğimiz bireysel sporcuları ilerleyen günlerde açıklayacağız” diye ekledi.

ALNAR: DUMLUPINAR’A YANIMDA OLUP BU İMKANI SAĞLADIĞI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Ülke sporcularının yanında olmasına ve kendisine verilen destekten dolayı Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’ne teşekkür eden başarılı bilardocu Mustafa Alnar, “Dumlupınar’a bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim. Ülkemizde sporculara verilen destekler maalesef çok yetersiz” diyen Alnar, “Ben yılda 15-20 kez yurt dışında turnuvalara katılıyorum. Benim gibi bireysel spor branşlarında mücadele eden sporculara sağlanan destekler bu nedenle çok önemli. En ufak katkılar bile çok büyük önem arz ediyor” diye belirtti.

ALPLER: DUMLUPINAR BİRÇOK BRANŞI DESTEKLEYEN, BİREYSEL SPORLARA YAPILAN KATKILARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞAN BİR KULÜP

Yonpaş Dumlupınar Kulüp Koordinatörü Asya Alpler, kulübün yıllardır futbol haricinde de birçok farklı branşı destekleyen ve farklı spor branşlarının gelişimi için de olanakları çerçevesinde katkı sağlamaya çalışan bir kulüp olduğunu, son 2 sezondur ise bu desteklerini özellikle bireysel sporlara yönlendirerek bireysel sporlara yapılan katkıların önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.