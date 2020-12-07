Koronavirüse tedavisi gören deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural'dan iyi haber geldi. Vural'ın yoğun bakım sürecini atlattığı ve normal servise alındığı açıklandı

Yılmaz Vural'ın doktoru Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun, deneyimli teknik adamın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Çuhadaroğlu, "Yılmaz Vural, bir süredir hastanemizde Kovid-19 nedeniyle takibimizdeydi. Hastanemize yattıktan bir iki gün sonra da solunum sorunu nedeniyle yoğun bakıma alıp entübe ederek solunum desteği ile takip ediyorduk. Bu süreç de olumlu gelişti. Kendisini iki gün önce de solunum cihazından ayırdık." diye konuştu.

"Hayali tedavi yöntemleriyle değil kendi deneyimlerimizi uygulayarak hocamızı oldukça olumlu bir yere getirdik"

Yılmaz Vural'ın taburcu edilmesi ile ilgili henüz bir tarih veremediklerini kaydeden Çuhadaroğlu şunları kaydetti:

"İki günlük takiplerimizde de her şey yolunda gitti. İzlediğimiz parametreler olumlu olarak ilerledi. Şu sıralarda da normal servis odasını hazırlamaktayız. Belki de şu an konuşurken normal odaya çıkmış olacak. Yılmaz Vural'ın durumu şu an gayet iyi. Bizimle sürekli işbirliği yaparak çalışmamızı rahatlatan eşine ve ailesine de teşekkür ederim. Bu süreçte Türk tıbbı ciddi bir deneyim kazandı. Hayali tedavi yöntemleriyle değil kendi deneyimlerimizi uygulayarak hocamızı oldukça olumlu bir yere getirdik. Basından ve sevenlerinden kendisine gösterilen ilgiyi aktardık. O da herkese teşekkür etti. Yılmaz hocanın ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor. Ek rehabilitasyon uygulamaları da olacak. Katta da takibi devam edecek. "

Çuhadaroğlu ayrıca koronavirüsten korunmak için herkesin aynı titizlikle yaşamını sürdürmeye dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

