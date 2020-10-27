Yılmaz, KTSYD’den özür diledi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin, Futbol Kulüpler Birliği eski başkanı Hüseyin Özen Yılmaz’a açtığı dava sonuçlanırken, Yılmaz KTSYD üyelerinden özür diledi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin (KTSYD), Futbol Kulüpler Birliği eski başkanı Hüseyin Özen Yılmaz’a açtığı dava sonrasında dava sonuçlandı.

Yılmaz kamuoyu nezdinde KTSYD üyelerinden özür dilerken, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği olarak dernek üyelerimize karşı sosyal medyada kullandığı kabul edilemez ifadeler nedeniyle Futbol Kulüpler Birliği eski başkanı Hüseyin Yılmaz’a açtığımız dava sonuçlanmıştır.

Yılmaz kamuoyu nezdinde üyelerimizden ve camiadan özür dilerken, mahkeme tarafından belirlenen dava masraflarını karşılayacak olması sonrası dava geri çekilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yılmaz şu ifadelerle üyelerimizden özür dilemiştir:

“Ben aşağıda imza sahibi Hüseyin Özen Yılmaz, bir grup spor yazarının 2019 yılı mart ayında Hollanda’da gerçekleştirilen hibrit çim ve sahaları inceleme organizasyonunda yer almaları ile ilgili, Kulüpler Birliği eski başkanı olarak sosyal medyada aleyhlerine kabul edilemez, aşağılayıcı, küçük düşürücü bir takım ifadelerde bulundum.

Bu nedenle o dönemde yaptığım bu davranış için tüm kamuoyu önünde ilgili spor yazarlarından ve camiadan özür dilerim.”



