Yıldız kickbokscumuzdan gururlandıran başarı

2022 Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Kickboks Şampiyonası, 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin Çorum şehrinde 81 ilden ve KKTC’den katılan öğrenci sporcular ile yapıldı.
Türkiye’nin 81 ilinden ve KKTC’den 465 öğrenci sporcuların katılımı ile Çorumda yapılan Şampiyonada ülkemiz ve okullarımız 5 sporcu ile temsil edildi.
Büyük mücadelelerin yaşandığı Şampiyonada Müzikli Forum disiplininde yarışan sporcumuz Beren Nur Şimşek büyük beğeni toplayan performansı ile 2’ncilik madalyasının sahip olarak ülkemizi gururlandırdı.
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