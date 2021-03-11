Yıldırım: Salonu kimseye yedirtmeyiz

Necati Yıldırım “Köyümüzdeki spor salonu konusunda Haspolat gençliği olarak eylem yaparız. Güreş salonumuzu kimseye yedirtmeyiz. Peşkeş çektirtmeyiz.” açıklamasını yaptı

İsa TABAK

Haspolat Spor Kulübü başkanı Necati Yıldırım, Haspolat’ta yıllardır kullanılmaz halde olan ve öncelik kullanım hakkı Haspolat Spor Kulübüne ait olan spor salonunun,kimsenin haberi olmadan, köylünün tanımadığı kişiler tarafından tadilata başlanmasına tepki gösterdi.

Haspolat Spor Kulübü başkanı Necati Yıldırım, konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Köyümüzdeki spor salonunun, köylünün tanımadığı birileri tarafından tadilatına başlanmasına kesinlikle karşıyız.

Haspolat gençliği olarak gerekirse bu konuda eylem yaparız.Rauf Raif Denktaş Kapalı Güreş Salonunu kimseye yedirtmeyiz. Peşkeş çektirtmeyiz.

Lefkoşa Türk Belediyesizabıta ekiplerine ve amirine ilgilendikleri için çok teşekkür ederiz. Bu işin peşindeyiz. Biz kulüp yönetimi olarak buradayız. Bunu gerekli mercilere iletiriz.”

