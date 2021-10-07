Yiğitcan, Hasan Ali Kaldırım’ı çalıştırıyor

Ülkemizin elit sporcularından Yiğitcan Hekimoğlu Türkiye futbol Milli takımının kaptanlığını yapmış Hasan Ali Kaldırım’ın daveti üzerine İstanbul’a gitti. Hekimoğlu sürat ve koşu teknikleri üzerine antrenman yapmak için Başakşehirli futbolcu Hasan Ali Kaldırım’ı çalıştırmak için davetli olarak şuan İstanbul’da bulunmakta. 10 günlük bir program hazırladığı ve sürat ve koşu teknikleri üzerine çalışma yaparak milli futbolcunun gelişimine katkı koymak için çalışmalara başladı. Milli futbolcuyla çalışma yaparak milli arayı en iyi şekilde geçirerek performansı arttırmaya yönelik çalışmalar yapan Hekimoğlu’nun burada diğer sporcularla da temas edileceği öğrenildi. Ayrıca, 2022 sezonun açılışını istanbul da yapmak için hazırlanan Hekimoğlu hazır bir şekilde İstanbul a giderek yeni sezon hazırlıklarına da en üst düzeyde startını verdi.

