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Yiğit: Sahaların fiyatlandırması çok yüksek

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Mr. Pipe Masterleri sorumlusu Hakan Yiğit, maçların yapıldığı sahaların çok yüksek fiyatlandırıldığını ve devlet yetkililerinin bu fiyatlandırma politikasına bir çözüm bulmasının gerektiğini, açıkladı

Yiğit: Sahaların fiyatlandırması çok yüksek
20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:56

Bir yıl önce sağlıklı yaşam ve futboldan, spordan kopmamak amacı ile kurulan “Mr. Pipe Masterleri” her geçen gün güçlenerek maçlarına devam ediyor.

Güçlü bir yönetimle bir yıl önce faaliyetlerine başlayan Mr. Pipe Masterleri oluşturmuş oldukları futbol takımı ile öncelikle hem kendi içerisinde hem de rakiplere karşı saygı, sevgi çerçevesinde ve centilmence maçlar yapıyor.

Takımın kurucusu ve sorumlusu olan Hakan Yiğit yaptığı açıklamada, KKTC’de bir çok master takımının olduğunu ve bu takımlarla düzenli olarak çok zevkli ve çekişmeli maçlar yapıldığını söyledi. Yiğit maçların yapıldığı sahaların çok yüksek fiyatlandırıldığını ve devlet yetkililerinin bu fiyatlandırma politikasına bir çözüm bulmasının gerektiğini hemen hemen tüm master takımları gibi Mr. Pipe Masterleri’nin de dile getirdiğini sözlerine ekledi.

Ayrıca Mr. Pipe Masterleri olarak yakın zamanda 4 veya 8 takımın katılacağı güzel bir turnuva düzenleyeceklerini belirten Yiğit, düzenlenecek olan turnuvanın sponsor destekli olacağı ve elde edilecek tüm gelirin yardım amaçlı belirlenecek kuruma verileceğini vurguladı.

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