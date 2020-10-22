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Yeşilyurt golf heyecanı yaşanacak

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Yeşilyurt golf heyecanı yaşanacak
KKTC Golf Federasyonu turnuva takviminde yer alan Cengiz Topel Open Golf Turnuvası, 25 Ekim Pazar günü Yeşilyurt’taki CMC Golf Kulübü sahasında yapılıyor.
Yüksek bir katılımla gerçekleşmesi beklenen turnuva Stableford formatında, fullhandicap ve 18 çukur olarak oynanacak.  Önceki turnuvada, erkekler kategorisinde 38 Puan ile Bertan Erçin, kadınlar kategorisinde de 34 Puan ile Gülay Garablişampiyon olmuştu. Hasan Garabli de Gross Birinciliği ödülünü almıştı.
 
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