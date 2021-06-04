Yenierenköy'de çevre için maç yapacaklar

KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında dostluk maçı düzenlenecek.
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilecek olan maç Yenierenköy'de yer alacak.
8 Haziran 2021 Salı günü saat 17:00'de başlayacak olan maç 8 Ağustos Yenierenköy Stadyumu'nda oynanacak.Etkinliğe tüm bölge vatandaşları davet edildi.
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