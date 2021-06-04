banner583
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
578 0
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
43 0
 
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
17 0
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
2.3B 0
Hentbol heyecanı sürüyor
Hentbol heyecanı sürüyor
48 0
Zeytin ağaçlarını kemirenler ne?
Zeytin ağaçlarını kemirenler ne?
70 0
Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi
Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi
26 0
banner661
banner570

Yenierenköy'de çevre için maç yapacaklar

banner476

banner666
Yenierenköy'de çevre için maç yapacaklar
KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında dostluk maçı düzenlenecek.
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilecek olan maç Yenierenköy'de yer alacak.
8 Haziran 2021 Salı günü saat 17:00'de başlayacak olan maç 8 Ağustos Yenierenköy Stadyumu'nda oynanacak.Etkinliğe tüm bölge vatandaşları davet edildi.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.