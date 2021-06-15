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Yenierenköy badmintonla tanışıyor

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Badminton Federasyonunun "Gelin Birlikte Oynayalım Köy Projesi" devam ederken, proje bu kez Yenierenköy'de düzenlenecek. Badmintonu Yenierenköy'de 10 kişilik sporcu grubu tanıtacak

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Yenierenköy badmintonla tanışıyor
Badminton Federasyonunun geçen yıl başlattığı "Gelin Birlikte Oynayalım Köy Projesi" devam ederken, proje bu kez Yenierenköy'de düzenlenecek.
Fırat Deniz başkanlığındaki Badminton Federasyonundan "Gelin Birlikte Oynayalım Köy Projesi" için şu açıklama yapıldı:
“Ülkemizde badminton sporunun gelişmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Geçen yıl başlattığımız projeyi Temmuz ayında Yenierenköy'de başlatmak için Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ile online bir toplantı gerçekleştirdik.
Köy Projesi için aralarında Dünya Şampiyonasına katılan YDÜ’nün iki başarılı badmintoncusu, Seymen Deniz ve Eren Özuyanık'ın da bulunacağı milli sporculardan oluşan 10 kişilik sporcu grubu Yenierenköy'de badminton sporunu tanıtacak.
“Gelin Birlikte Oynayalım Köy Projesi” ile bölgedeki gençliğe alternatif sporlarla tanışma fırsatı vereceğiz. Şehir merkezlerine gidip de spor yapamayan çocukların da spor yapabilmeleri için olanak sağlayacağız.
Milli sporcuların badminton sporunu tanıtma açısından gösteri yapacağı organizasyonda, çocuklara yönelik de yarışmalar düzenleyerek hediyeler vermeyi planlıyoruz.”
 Yeşilırmak:
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da Badminton Federasyonunun "Gelin Birlikte Oynayalım Köy Projesi" ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Badminton Federasyonu Başkanımız Fırat Deniz ile yönetim kurulumuza verdikleri malzeme desteği ve Yenierenköy'de düzenleyecekleri badminton sporunun tanıtımı organizasyonu için teşekkür ederim.
Bu gibi organizasyonlar çocukların fiziki gelişimlerinin yanında, sosyal ve ruhen de gelişimleri sağlanıyor. Spor kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını da sağlıyor.
Badminton köy projesini bölge gençliğisevecetir. kısa zamanda yaygınlaşması için de Federasyonumuz ile birlikte ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
 
 
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