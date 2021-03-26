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Yenicami, Taşer’in üzüntüsünü yaşıyor

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Yenicami, Taşer’in üzüntüsünü yaşıyor
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Yenicami Ağdelen Kulübü, hayatını kaybeden kulübün üyesi ünlü fotoğraf sanatçısı Ersin Taşer ile ilgili olarak taziye mesajı yayınladı.
Yenicami Ağdelen Kulübü'nden yapılan açıklamada“Kulübümüz üyelerinden, değerli büyüğümüz Ersin Taşer'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Tanrıdan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
 
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