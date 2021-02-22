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Yenicami, İnan için başsağlığı mesajı yayınladı

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Yenicami, İnan için başsağlığı mesajı yayınladı
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Yenicami yönetim kurulu COVİD 19'dan geçtiğimiz gün hayatını kaybeden camianın önemli isimlerinden Dr Erdinç İnan'ın vefatı ile ilgili taziye mesajı yayınladı.
Yenicami Ağdelen Kulübünden yapılan açıklama şöyle:
"Eski başkanımız Kaan Kaner’in kayınpederi, kadın basketbol takımı eski oyuncumuz Didem Kaner’in babası, yönetim kurulu üyemiz Lal Kaner’in dedesi, üyemiz, değerli büyüğümüz Dr. Erdinç İnan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Tanrıdan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
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