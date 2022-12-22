Yeni yılda CMC’de golf dersleri başlıyor

“9’dan 99’a herkes için golf” sloganı ile yapılacak derslere katılacak olanlara toplam 5 haftalık bir sürede verilecek eğitimlerle golf oynayabilecek düzeye getirilecekleri belirtildi

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında yeni senede “9’dan 99’a herkes için golf” sloganı ile golf dersleri başlıyor. Kulüp yetkililerinin verdiği bilgiye göre, derse katılacak olanlara toplam 5 haftalık bir sürede verilecek eğitimlerle golf oynayabilecek düzeye getirilecekleri belirtildi. Golf dıştan çok basit görünen ancak gerçekte çok komplike bir oyun, ayrıca durağan bir oyun gibi algılanırken ortalama 4 saat süren 18 delik golf oyunu sonrasında 10 km civarı yürüyüş yapılan ve yaklaşık 2,000 kalori harcanan çok yorucu, yorucu olduğu kadar da sürekli bir konsantrasyon gerektiren ve bir nevi terapi olan, çok keyifli bir oyundur. Golfün en önemli özelliklerinden biri de yaş ayrımı gözetmeksizin herkesin yapabileceği bir spor oluşudur. Küçük bir çocuk da golf oynayabilirken, çok ileri yaşlarda biri de bu oyunu oynayabilmektedir. Derslere ilgi duyan kişiler, daha detay bilgi için Hasan Garabli 0533 861 02 72, Olgun Emirzade 0533 863 02 20 ve Steve Neufeld’den 0533 849 75 53 numaralı telefondan daha detaylı bilgi alabilirler.

