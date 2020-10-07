Yeni Erenköy Akademi 16 köye hizmet verecek

BTM Birinci Lig kulüplerinden Yeni Erenköy Türk Spor Kulübünde KüfiTulga başkanlığındaki yönetim kurulunun, Ulaş Can koordinatörlüğünde hayata geçireceği ve 16 köye hizmet vermesi hedeflenen Yeni Erenköy Futbol Akademisi için çalışmalar başladı.
Akademinin kapsama alanını belirleyen ve eğitici arayışına başlayan Yeni Erenköy Türk Spor Kulübünden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Yeni Erenköy Türk Spor Kulübü olarak kuracağımız futbol akademimizin köy kapsamı Yenierenköy, Adaçay, Avtepe, Boltaşlı, Derince, Esenköy, Gelincik, Kuruova, Sipahi, Taşlıca, Yeşilköy, Ziyamet, Balalan, Kumyalı, Kaleburnu, Dipkarpaz’dır.
Bu köylerimizde ikamet eden ve bizimle eğitmen olarak çalışmak isteyen antrenör, çalıştırıcı, eğitmen ve spor bilimleri bölümü okuyan öğrencilerin kulübümüze başvurmasını diliyoruz.”
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