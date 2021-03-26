Yeni başkan Meylin Erçiner

Orta Doğu Spor Kulübü seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirirken, Osman Erçiner, kulüp başkanlığını, başkan seçilen Meylin Erçiner’e devretti

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerden Orta Doğu Spor Kulübü seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Seçimli olağan genel kurulunu sonrasında Osman Erçiner, kulüp başkanlığını, başkan seçilen Meylin Erçiner’e devretti. Orta Doğu Spor Kulübünden yapılan açıklama ile eski kulüp başkanı Osman Erçiner’e vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür edildi.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ise yaptığı açıklamada “Orta Doğu Spor Kulübü eski başkanı Osman Erçiner’e vermiş olduğu hizmetlerden dolayı cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz. Yeni kulüp başkanımız Meylin Erçiner’e ise görevinde başarılar dileriz. Cimnastik kulüplerimizin başkanlarının çoğunlukla kadın olması ise bizleri çok mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

Bu arada Osman Erçiner’in, KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulundaki Dış ilişkiler sorumluluğu görevi ise devam ediyor.



