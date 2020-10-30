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Yelken Federasyonunda Talay yeniden başkan

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Yelken Federasyonunda Talay yeniden başkan
KKTC Yelken Motor ve Kürek Federasyonu, ertelenmiş olağan genel kurulunu federasyon lokalindegerçekleştirdi.
Genel kurulda federasyonun yeni yönetim kurulu da belirlenirken Dilek Talay başkanlığa devam etti.Dilek Talay başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şöyle:
Dilek Talay-Başkan, Bülent Ortaç-Sayman, Mehmet Salih Havalı-Genel Sekreter, Mustafa Güçver, Salih Toros, Metin Şüküroğlu,  Burak Akkoyunlu-Faal Üyeler, Zeki Taşçı-Onursal Başkan.
Denetleme Kurulu
Ersel Ebru, Kazım Soyer ve Hamit Gördün
Disiplin Kurulu
Kamil Tunçay, Orhan Şevket ve Yunus Rahmioğlu
 
 
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