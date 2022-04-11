Yelken Federasyonu uluslararası girişimleri yoğunlaştırdı

Kıbrıs Türk Yelken-Motor-Kürek Federasyonu yeni dönem Başkanı Mehmet Salih Havalı, Dünya Yelken Federasyonu (World Sailing) Başkan Yardımcısı ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak’a ziyarette bulundu.

Yelken sporunun gelişimine yönelik iki ülke Federasyonları arasında yapılacak iş birliğinin görüşüldüğü toplantıda, taraflar birbirlerine yeni dönemde başarı ve iyi dileklerini iletti.

Başkan Akdurak, KKTC Yelkenciliğinin gelişimi, ülkemiz sporcularının ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarının sağlanması, kulüp, sporcu, antrenör ve hakemlerin gelişimleri için Federasyonlarının tüm imkanları ile hertürlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Başkan Havalı, bu vesileyle Girne Deniz Kulübü, Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü, Akdeniz Yelken Kulübü başarılı sporcularının ilk kez uluslarası bir yarışma olan 10.Bodrum Uluslararası Optimist Yelken Yarışlarına katılımları için desteklerinden dolayı Başkan Akdurak’a teşekkür etti.

Bodrum’da 23 ülke, 300 optimist yelkenci sporcunun yer aldığı yarışlarda, sporcularımız ülkelerini başarıyla temsil ederek deneyimlerini artırdı.

Sporcularımızın böylesi bir uluslarası organizasyona katılımına destek olan Spor Dairesi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörlüğü ve KKTC Bodrum Fahri Konsolosluğumuza desteklerinden dolayı teşekkür eden Havalı, ülkemiz Yelken sporunun gelişmesi ve sporcularımızın uluslararası arenalarda başarılı olmaları için tüm paydaşlarla çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. LHA

