YDÜ’de şok düşünce

Birçok branşta elde ettiği başarılarla dikkat çeken, yüzlerce sporcuyu bünyesinde bulunduran Yakın Doğu Üniversitesi’nin spordan 1 yıl çekilme planı yaptığı öğrenildi

Ülke sporunun lokomotiflerinden olan ve birçok branşta elde ettiği başarılarla dikkat çeken, yüzlerce sporcuyu bünyesinde bulunduran Yakın Doğu Üniversitesi’nin spordan 1 yıl çekilme planı yaptığı öğrenildi.

Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde ortaya çıkan spordan 1 yıl çekilme düşüncesi ile voleyboldan basketbola, masa tenisinden atletizme kadar tüm branşlarda 1 yıl faaliyet yapılmaması düşünülüyor.

Koronavirüs süreci nedeniyle spor branşlarında yeni sezonların başlayıp başlamayacağının belirsiz olması, federasyonların da kesin görüş ortaya koymamasının, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübünü bu düşünceye sevk ettiği öğrenildi.

Bu arada Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde görev yapan antrenör ve sporcular da facebook hesaplarından paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getiriyorlar.



