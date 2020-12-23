YDÜ’de raket sporları etkinliği gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesinde raket sporları etkinliği organize edilirken, organizasyonda masa tenisi, tenis ve badminton branşlarında aktiviteler gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rekreasyon Bölümü öğrencileri tarafından organize edilen raket sporları etkinliği düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda masa tenisi, tenis ve badminton branşlarında aktiviteler gerçekleştirildi. YDÜ RA25 Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Masa Tenisi, Tenis ve Badminton branşlarının tanıtımı Rekreasyon bölüm öğrencileri tarafından yapıldıktan sonra etkinlikler başladı. Etkinliğe katkı koyan Spor Bilimleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, bölüm başkanı Doç.Dr. Hakan Atamtürk, Pınar Denk, Hasan Akmansoy ve Badminton Federasyon Başkanı Fırat Deniz’e teşekkür eden bölüm öğrencileri, organizasyon gerçekleştirmede tecrübe kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Pandemi kurallarına çok dikkat edilen etkinliğin sonunda katılımcılara katılım belgeleri ve dereceye girenlere de madalyaları törenle takdim edildi. Organizasyonun düzenlenmesinde öğrenciler,Tugba Berrak, ÇoşkunCumaoğluları, Arif Kondoz, Batu Aybars, Recep Arkol ve Sergen Avcı görev aldılar.

