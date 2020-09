YDÜ sporda olmalı

Hentbol Federasyonu, Yakın Doğu Üniversitesinin sporda var olmaya devam etmesi gerektiğini, Spor Dairesinin ve Genel Yönetim Kurulunun da ortak akılla spor genel vizyonuyla, program ve planlamasıyla sporu yönetmesi gerektiğini açıkladı

Hentbol Federasyonu, yayınladığı basın bildirisi ile Yakın Doğu Üniversitesinin (YDÜ)sporda var olmaya devam etmesi gerektiğini,Spor Dairesinin ve Genel Yönetim Kurulunun da ortak akılla spor genel vizyonuyla, program ve planlamasıyla sporu yönetmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hentbol Federasyonu, yayınladığı basın bildirisi şöyle:

“Hentbolda 20 yılı aşkın süredir faaliyette olan, kadın ve erkek takımlarında sayısız başarılara imza atan Yakın Doğu Üniversitesi’nin, spor faaliyetlerini durdurma düşüncesi haberlerini basın ve sosyal medyada görmek federasyonumuzcaendişe ve üzüntüyle karşılanmıştır.

Özelde hentbol genelde ülke sporu adına Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu düşüncesini hayata geçirmesi ülke sporu için önemli bir kayıp olacaktır.

2020-21 hentbol sezonunda 87 hentbolcu Yakın Doğu Üniversitesi formasını başarıyla terletmek için hazırlıklarını bireysel de olsa sürdürmeye çalışıyor. Ve bu hentbolcuların çoğu Yakın Doğu Üniversitesi’nde burslu eğitim olanağına sahiptir.

Üniversitenin spor faaliyetlerini durdurması düşüncesi, sporcuyu, ailesini, federasyonu ve ülke sporunu etkileyecek bir zincir yaratacaktır.

Yirmi yılı aşkın bir süredir hentbolun içinde olan Yakın Doğu Üniversitesi yine var olmaya devam etmelidir. Elbette yaşamın her kademesini etkileyen pandemi süreci maddi olarak da büyük zararlar vermektedir. Ancak bu zorlu süreçte ayakta durabilmek için tüm federasyonların yapması gerektiği gibi, KKTC Hentbol Federasyonu olarak bizler de elini taşın altına koymaya hazırız.

Dileğimiz odur ki, pandemisürecinde maddi zorluklar yaşansa bile bu yıl biraz olsun küçülerek Yakın Doğu Üniversitesi’nin hentbol ve diğer branşlara devam etmesidir.

Hiçbir şey Covid-19 öncesi gibi olmayacak. Virüs küçük büyük herkese bulaşıp etkilediği gibi maddi olarak güçlü ve güçsüz her kulübü de etkilediği artık gözler önündedir ve gerçektir.

Çocuklarımızın hentbol olsun veya olmasın, tüm spor dallarının içinde olması, spor yapabilme imkanlarının olması, onların her türlü kötü alışkanlılklardan uzak tutulup sağlıklı yetişmeleri hepimizin temel görevidir. Çocuklarımıza yaşam şekli olan sporu aşılamalıyız.

O nedenle federasyonları yöneten Spor Dairesinin ve Genel Yönetim Kurulunun bu gerçekleri görerek siyasi çıkar ve amaçlardan, iki başlılıktan kurtulup ortak akılla spor genel vizyonuyla, program ve planlamasıyla sporu yönetmelidir. Buna sporcunun, ailelerin ve federasyonların gerçekten ihtiyacı vardır.”