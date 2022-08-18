Niyazi Ergülen
Merit Alsancak’ın başarılı futbolcusu Yasin Doğan geçtiğimiz Cumartesi akşamı laborant olan Ecem Küçükoğlu ile hayatlarını birleştirdiler. Lefkoşa’da The Elysium Park Düğün Salonu’nda düzenlenen düğün töreninde Yasin Doğan hayatının imzasını attı.
Halkın Sesi Gazetesi olarak cifte mutluluklar dileriz.
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