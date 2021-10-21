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Yamaç paraşütleri, Özcezarlı anısına havalanacak

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Hava Sporları Federasyonunun merhum uçuş eğitmen pilotu Serkan Özcezarlı, 2. Tatlısu Yamaç paraşütü Hedef Kupası ile anılacak

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Yamaç paraşütleri, Özcezarlı anısına havalanacak
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Serkan Özcezarlı,yamaçparaşütü hedef kupasıyla anılıyor. 29 Ekim 2019 yılında Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında, deneme uçuşu sırasında uçağı düşerek yaşamını yitiren Hava Sporları Federasyonu deneyimli uçuş eğitmen pilotu Serkan Özcezarlı anılıyor.
KKTC Hava Sporları eğitim sorumlusu olan 21 yıllık öğretmen pilotmerhum Serkan Özcezarlı, ölüm yıl dönümünde 2.Tatlısu Yamaçparaşütü Hedef Kupası ile anılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ana sponsorluğunda, KKTC Hava Sporları Federasyonu, Tatlısu Belediyesi, Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği tarafından 30-31 Ekim tarihleri arasında merhum Serkan Özcezarlı anısına 2.Tatlısu Yamaçparaşütü Hedef Kupası, yarışma uçuşları ile başlayacak.
İki gün sürecek olan 2.Tatlısu Yamaçparaşütü Hedef Kupası ilk gün sabah saat 09:00’da yarışma uçuşları ile başlayacak ve saat 17:00’de tamamlanacak. İlk gün ödül töreni ile sona erecek. 2. gün yine sabah saat 09:00’da yarışma uçuşları ile başlayacak olan organizasyon saat 12:00’de düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
 
 
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