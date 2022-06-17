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Yamaç Paraşüt Milli Takımı Kazakistan’da yarışacak

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KKTC Yamaç Paraşüt Milli Takım sporcuları “ParaglidingAccuracy World Cup” için Kazakistan’a gitti

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Yamaç Paraşüt Milli Takımı Kazakistan’da yarışacak
KKTC Hava Sporları Federasyonu  ve  Kıbrıs Alternatif  Sporlar Derneği sporcularından oluşan takımımız Yamaç Paraşüt dalında uluslararası
başarılarına bir yenisini eklemek üzere Kazakistan’a gitti.
Cemal Direkci, Umut Akçıl ve Murat Mendeli’denoluşan Yamaç Paraşüt Milli Takımı Kazakistan’ın Tekeli şehrinde bu hafta sonu gerçekeşecek “ParaglidingAccuracy World Cup” 20 ülke arasında KKTC bayrağımızı dalgalandırdılar.
Tekeli’de gerçekleşecek yarışmaya 20 ülkeden dünyanın en iyi  120 pilotunun kıyasıya yarışacağı “Yamaç Paraşüt Dünya Hedef Kupası” 3. Ayağında Genel klasman sonucu birincilik ünvanlarını korumak için mücadele edecekler. Sporcularımız aynı zamanda ferdi klasmanda 3. ve 4. sırada yerlerini koruyorlar.
KKTC BAŞARIYLA TEMSİL EDİLİYOR
5 ayı aşkın süredir KKTC Hava Sporları Federasyonunun içinde bulunduğu bütçe sıkıntısına rağmen Milli sporcularımız bu organizasyona tamamen kendi imkanlarıyla, kurum ve kuruluşlardan topladıkları yardım ve katkılarla katılmışlardır. Maddi ve manevi sıkıntılar içerisinde ülkelerini yurtdışında en iyi şekilde temsil ederek dünya çapında sıralamaya girip büyük bir başarılar elde eden sporcularımız Devletten gerekli desteğin sağlanması ve daha fazla hassasiyet gösterilmesi konusuna dikkat çekti.
 
 
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