Wing Tai Federasyonu KKTC' de turnuva ve eğtim kampı yapacak

Bolu’da kurulan Wing Tai Federasyonu Başkanı Sabri Damar, Hollanda Temsilcisi Mustafa Akbulut ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Hasan Kurumanastırlı ile buluştu. Temsilciler buluşma sonrasında organizasyonlar ile ilgili toplantı gerçekleştirdi. Bolu’da kurulan Wing Tai Federasyonu temsilcilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kurucu Başkan Sabri Damar ile görüşen Hollanda Temsilcisi Mustafa Akbulut ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Hasan Kurumanastırlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında evsahipliğini BÖRÜ DÖVÜŞ SANATLARI AKADEMİSİ'nin ûstleneceği 12- 15 Kasım 2020 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir organizasyon yapılması kararı alındı.

Organizasyonda hakem, antrenör eğitim, antrenör denklik ve eğitim semineri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Gençler büyükler Wing Tai 2'li Dostluk müsabakası ve KKTC kuruluşu Kutlamalarında Kortej yürüyüşü için prensip anlaşması yapıldı. 12-15 Kasım’da iki ülke sporcukarının katılacağı dostluk turnuvası yapılacak.