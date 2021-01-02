Virüs gölgesinde spor

Gözlem
Yücel Hatay
Dünyada ve ülkemizde hayatı olumsuz etkileyen covid-19 virüsü 2020 yılına damgasını vurdu. Bu virüsün yarattığı olumsuzluktan ülkemiz sporu da nasibini aldı.
10 Mart 2020 Salı günü bir Alman turistte koronavirüs çıkması üzerine okullar öğle üzeri tatil edildi ve okul sporları durduruldu.12 Mart 2020 Perşembe günü ise bütün spor müsabakaları, Bakanlar Kurulu kararıyla durduruldu.
O günden önce sporcularımız yurt dışında neler yapmıştı bir bakalım.
Yüzücümüz Gürsu Gülerler, İstanbul’da Türkiye 16 Yaş Salon Atletizm Festivali’nde 60 metre engellide ve uzun atlamada birinciliği aldı.
Türkiye Bölgesel 14 Yaş Basketbol Şampiyonası’nda KKTC, Karaman’da kızlarda, Niğde’de erkeklerde grup birinciliğini kazandı.
Ankara’da T1 Global MMA (Mixed MartialArts) Turnuvası’nda ÖzperÖzorunlightcontact ve grapling disiplininde birinci oldu.
Ülkemizde ise mayıs ayından itibaren bazı spor dallarında kısıtlı olarak etkinlikler başlatıldı.
Verilen aradan sonra yeniden başlatılan Futbol K-Pet Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü şampiyon olurken Çetinkaya ilk kez 1.Lig’e düştü. Mağusta Türk Gücü, kazandığı 76 puanla en fazla puan rekorunu, attığı 104 golle de en fazla gol rekorunu kırdı. 24 galibiyet elde eden sarı yeşilliler, bir önceki sezon kırdıkları en fazla galibiyet rekorunu da egale etti.
Olanak bulan bazı sporcularımız da yurt dışında etkinliklere katıldı.
Atletizmde Tuğba Aydın, üç adım atlamada ve uzun atlamada, Buse Savaşkan yüksek atlamada Türkiye birinciliğini kazandı.
Tuğba Aydın, ayrıca Romanya’da 73.Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarıştı ve üç adım atlamada üçüncülük madalyası kazandı.
Sırbistan’ın Cacak kentinde IFFB (Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası'nda10 yaş kategorisinde Şengül Karataç ve 15 yaş kategorisinde YasminRacioğlu dünya şampiyonu olarak ülkemizi gururlandırdı.
Ukrayna’da düzenlenen Golden Online Ritmik Cimnastik Yarışları’na KKTC’denonline olarak katılan LarenKırmızıgil, Derin Pekiştiren, Deren Çakartaş ve Maria Ozhiganova birincilik elde etti.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonunu aksamalardan sonra tamamlarken
2020-2021 sezonunun oynatılmamasına karar verdi.
2020 yılı sonuna gelinirken virüste pozitif vakaların artması üzerine spora yeniden kısıtlamalar geldi.
KKTC Cimnastik Federasyonu’nun yeni yönetiminin önemli adımları yılın sonuna damgasını vurdu. Bu spor dalında gelişmeler yaşanırken federasyonun kullandığı salon yenilendi ve Dr.Fazıl Küçük Cimnastik Salonu adıyla hizmete girdi.
Yeni yılda aşının da gelmesiyle hayatımızda olumlu gelişmeler olmasını ve sporumuza da devam etmemizi umut edelim.
SPORDA 2020 YILI BİRİNCİLERİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporunda tamamlanabilen şampiyonaların birincilerine göz atalım.
BASKETBOL
Federasyon Kupası Erkek (25 Şubat 2020): Yakın Doğu Üniversitesi
Kemal Mehmet Ali Aksay 17 Yaş Erkekler Turnuvası (5 Aralık 2020): Yakın Doğu Üniversitesi
Basketbol Açılış Kupası (erkekler) 12 Aralık 2020: Koopspor
BOCCE
Erkekler Federasyon Kupası (18 Haziran 2020): Yakın Doğu Üniversitesi
DARTS
Efes Pilsen Süper Ligi: Minareliköy Spor Kulübü
Efes Pilsen 1.Ligi (1 Mart 2020): Gönyeli Darts Birliği
Federasyon Kupası: Minareliköy Spor Kulübü
FUTBOL
Süper Lig (5 Temmuz 2020): Mağusa Türk Gücü
NicosiaGroup Kıbrıs Kupası (7 Ağustos 2020): Yenicami
1.Lig (16 Temmuz 2020): Mesarya Spor Kulübü
21 Yaş Süper Lig (30 Temmuz 2020): Mağusa Türk Gücü
21 Yaş 1.Lig (8 Temmuz 2020): Yonpaş Dumlupınar (22 maç sonunda tescil)
17 Yaş Ligi (29 Ocak 2020): Türk Ocağı
BTM 1.Lig Kırmızı Grup (9 Şubat 2019): Yeniboğaziçi DSK
BTM 1.Lig Beyaz Grup (15 Şubat 2020): Değirmenlik SK
BTM 2.Lig 1.Grup (16 Eylül 2020): Ergazi: GSK
BTM 2.Lig 2.Grup (15 Eylül 2020): Karadeniz 61 SB
BTM 2.Lig 3.Grup (16 Eylül 2020): Pile TSK
BTM 2.Lig 4.Grup (15 Eylül 2020): Akıncılar GSK
BTM 2.Lig 5.Grup (16 Eylül 2020): Haspolat SGSK
BTM 2.Lig 6.Grup (15 Eylül 2020): Sadrazam Kayalar SK
BTM 2.Lig 7.Grup (15 Eylül 2020): Gaziveren SK
HENTBOL
20 Yaş Kadınlar Ligi (4 Ocak 2020): Esentepe Efsane Yetenek Avcıları
20 Yaş Erkekler Ligi (11 Ocak 2020): Yakın Doğu Üniversitesi
16 Yaş Kızlar (4 Ocak 2020): Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
16 Yaş Erkekler (4 Ocak 2020): Yakın Doğu Üniversitesi
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası Erkekler (18 Ocak 2020): Yakın Doğu Üniversitesi
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası Kadınlar (18 Ocak 2020): Esentepe Efsane Yetenek Avcıları
Derviş Mişon Kupası Erkekler (22 Kasım 2020): Gençlik Gücü
Derviş Mişon Kupası Kadınlar (22 Kasım 2020): Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası Kadınlar (20 Aralık 2020): Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi.
KİCKBOKS
Büyükler Ligi (30 Ağustos 2020): Erdem Akademi Spor Derneği
Gençler Ligi (30 Ağustos 2020): Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
Yıldızlar Ligi(30 Ağustos 2020): Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
Minikler Ligi (30 Ağustos 2020): Erdem Akademi Spor Derneği
MASA TENİSİ
Genç Erkekler Ligi (11 Ocak 2020): Akdeniz Spor Birliği
Genç Kızlar Ligi (11 Ocak 2020): Girne Amerikan Üniversitesi
Yıldız Erkekler Ligi (22 Şubat 2020): Karşıyaka
Yıldız Kızlar Ligi (22 Şubat 2020): Yakın Doğu Üniversitesi
TAEKWONDO
Lig (22 Kasım 2020): Girne Taekwondo Judo Karate Aikido İhtisas Kulübü
TENİS
NicosiaMotors Tenis Ligi (26 Temmuz 2020): Girne Amerikan Üniversitesi
Başbakanlık Kupası (25 Kasım 2020): Doğu Akdeniz Üniversitesi
Cumhurbaşkanlığı Kupası (2 Aralık 2020): Girne Amerikan Üniversitesi
VOLEYBOL
Rauf Denktaş Kupası Bayanlar (13 Şubat 2020): Lefke Avrupa Üniversitesi
Rauf Denktaş Kupası Erkekler (17 Şubat 2020): Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor
Yıldız Kızlar Ligi (6 Mart 2020): Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yıldız Erkekler Ligi (7 Mart 2020): KarpazGate Marina
Büyük Erkekler Ligi (4 Kasım 2020): Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor
Büyük Bayanlar Ligi: Doğu Akdeniz Üniversitesi (LAÜ pandemi nedeniyle finale çıkmadı)
Büyük Erkekler Süper Kupa (10 Kasım 2020): Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor
2019-2020 ÖĞRETİM YILI ŞAMPİYON OKULLAR
İLKOKUL
Voleybol (29 Ocak 2020): Polatpaşa İlkokulu (erkek), Yenierenköy İlkokulu (kız)
ORTAOKUL
Basketbol (26 Şubat 2020): Yakın Doğu Koleji (erkek), TheAmericanFutureCollege (kız)
Eskrim Flöre (18 Şubat 2020): 19 Mayıs Türk Maarif Koleji (erkek), Levent Kolej (kız)
Güreş serbest 13-14 Yaş (20 Şubat 2020): Mehmetçik Ortaokulu
Güreş grekoromen 13-14 Yaş (21 Şubat 2020): Oğuz Veli Ortaokulu
Hentbol (25 Şubat 2020): Yakın Doğu Koleji (erkek), Demokrasi Ortaokulu (kız)
Judo (3 Ocak 2020): Bayraktar Ortaokulu (erkek), Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu (kız)
Kros (20 Aralık 2019): Anafartalar Lisesi (erkek), Şehit Turgut Ortaokulu (kız)
LİSE
Badminton (25 Aralık 2019): Yakın Doğu Koleji (erkek), Yakın Doğu Koleji (kız)
Basketbol (4 Mart 2020): TheAmericanCollege (erkek), TheAmericanFutureCollege (kız)
Eskrim Flöre (19 Şubat 2020): 19 Mayıs Türk Maarif Koleji (erkek), 19 Mayıs Türk Maarif Koleji (kız),
Futbol (18 Aralık 2019): Lapta Yavuzlar Lisesi
Futsal (7 Ocak 2020): Lefkoşa Türk Lisesi (erkek), Lefkoşa Türk Lisesi (kız)
Güreş serbest 17-18 yaş (6 Ocak 2020): Lefkoşa Türk Lisesi
Güreş grekoromen 17-18 yaş (7 Ocak 2020): Lefkoşa Türk Lisesi
Güreş serbest 15-16 Yaş (5 Mart 2020): Karpaz Meslek Lisesi
Güreş grekoromen 15-16 Yaş (6 Mart 2020): Karpaz Meslek Lisesi
Hentbol (28 Şubat 2020): Yakın Doğu Koleji (erkek), Lefkoşa Türk Lisesi (kız)
Judo (3 Ocak 2020): Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (erkek), Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (kız)
Kros (20 Aralık 2019): Anafartalar Lisesi (erkek), TheAmericanFutureCollege (kız)
Masa tenisi (3 Ocak 2020). Türk Maarif Koleji (erkek), TheAmericanCollege (kız)
Voleybol (13 Ocak 2020): Erenköy Lisesi (erkek), Namık Kemal Lisesi (kız).
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